18.06.2017 | 15:29

Пословицы формируются веками и заключают в себе житейскую мудрость и опыт поколений. Они носят поучительный характер и содержат неоспоримые факты. С русскими народными пословицами мы сталкиваемся регулярно, но изречения народов Кавказа мы слышим гораздо реже. Причина в том, что выражения чаще всего приобретают широкую популярность только среди своей нации — при переводе теряются некоторые тонкости языка и утрачивается первоначальный смысл.

Мы выбрали наиболее известные кавказские пословицы. Некоторые из них перекликаются у разных народов.

Про мужество и трусость: «Мужество потеряешь — все потеряешь» Балкарская «Герой умирает однажды, трус — сто раз» Аварская «Храбрость, что молния — она мгновенна» Аварская «Кто думает о последствиях, не может быть храбрым» Вайнахская «Храбрость — это умение править не только конем, но и собой» Лакская «Отступить перед неизбежным поражением — это не трусость» Ингушская «Если всадник падает духом, то и конь не скачет» Адыгская «Начать без страха —

все равно, что победить» Дагестанская «То, что потерял трус, находит герой» Лакская «Трусу и кошка львом кажется»

Азербайджанская

Про труд и лень: «Не работая, мечты не достигнуть» Карачаевская «Хлеб, прежде чем испечь, надо вымесить» Абхазская «Чем даром сидеть, лучше даром трудиться» Грузинская «Не заработанное своим трудом кажется легковесным» Чеченская «У прилежного кровь играет, а у ленивого стынет» Абазинская «Лентяй всегда в раздумье» Азербайджанская

Про любовь и красоту: «Если сердце не смотрит, то и глаза не видят» Адыгская «Что в сердце хранится, то на лице отразится» Абхазская «Кто любимый, тот красивый» Кабардинская «Семья без любви — дерево без корней» Лакская «Когда сердце слепо, то и глаза не видят» Осетинская «Гнев матери как снег: выпадает много, но тает быстро» Ингушская «Легче остановить дождь, чем девушку собирающуюся замуж» Абхазская «Где нет любви, там нет и радости»

Грузинская

Про добро и зло: «Не столько хозяину нужно добро, сколько добру нужен хозяин» Лакская «Не тот умен, кто знает, что добро, а что зло, а тот, кто выбирает меньшее зло» Шапсугская «Злой и тот, кто добр только для себя» Грузинская «Красота до вечера, доброта — до смерти» Вайнахская «Не делай зла — не будешь знать страха» Даргинская

Про ум и глупость: «Где шума много, там ума мало» Адыгская «Умный больше слушает, чем говорит» Осетинская «Несдержанность — глупость, терпение – ум» Чеченская «И дурак умен, пока молчит» Адыгская «Мудрость имеет границы, глупость – безгранична» Шапсугская «Стремись завоевать не мир, а его знания» Осетинская «Много знает не много живший, а много видевший» Аварская «На двух глупцов хватит и одного ума» Армянская «Слишком умный — брат безумному» Армянская «Ум — не в годах, а в голове» Азербайджанская Про достоинства и недостатки: «У одного сильны плечи, у другого — мольбы» Карачаевская «Девушка без должного воспитания — как блюдо без соли» Карачаевская «У кого сильная рука — одного одолеет, а кто силен умом — одолеет тысячу» Карачаевская «Самая красивая одежда — скромность» Адыгская «Сталь закаляется в огне, человек — в борьбе и трудностях» Осетинская «У кого много недостатков, тот их легко находит и у других» Адыгейская

Про правду и правоту: «Правда сильнее силы» Осетинская «Хромая правда обгонит ложь» Абхазская «Если ты прав — ты силен» Адыгская «У говорящего правду у дверей должна быть наготове лошадь и одна нога в стремени» Армянская «Что видел — правда, что слышал — ложь» Аварская «На время кривда лучше, а навсегда — правда» Чеченская Про самое необходимое: «В жизни человеку нужны три вещи: терпеливость, сладкий язык и умение хранить тайну» Вайнахская «Из мечты плов не приготовишь: нужны масло и рис» Лакская «Родить сына не подвиг, его воспитать — подвиг» Табасаранская

Про жизнь: «Глубокая вода течет без шума» Ногайская «Снег бел и красив, но люди его топчут» Карачаевская «Не столько дождь лил, сколько гром гремел» Грузинская «В безлунную ночь звезды ярче сверкают» Лезгинская «Говорящий хорошо — говорит кратко» Шапсугская «Медведь обижен на лес, а лес и знать не знает»

Армянская «Солнце тоже далеко, а греет» Осетинская «Не рождена граница искусства» Осетинская «Высокомерие обесценивает красоту» Адыгская