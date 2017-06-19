"Приходи свободным - Уходи свободным"

19.06.2017 | 16:32

Гостеприимство

Согласно легенде, пращур чеченцев Нохчуо родился с куском железа – символ воинственности – в одной руке и с куском сыра – символ гостеприимства в другой. «Куда не приходит гость, туда не приходит и благодать», «Гость в доме – радость», «Чем длиннее был путь гостя к твоему дому, тем этот гость дороже»… Множество поговорок, легенд, притч посвящено у чеченцев святому долгу гостеприимства.

Особенно ярко проявляется гостеприимство в сельском быту. Для приема гостей в каждом доме имеется «комната гостя», она всегда наготове – чистая, со свежей постелью. Никто ею не пользуется, даже детям запрещается играть или заниматься в этой комнате. Хозяин должен быть всегда готов накормить гостя, поэтому в любые времена в чеченской семье специально откладывали на этот случай продукты.

Первые три дня у гостя не положено ничего спрашивать: кто он, зачем пожаловал… Гость живет в доме как бы на правах почетного члена семьи. В старину, в знак особого уважения, дочь или невестка хозяина помогали гостю снимать обувь, верхнюю одежду. Сердечно-щедрый прием оказывают хозяева гостю за столом. Одно из основных правил чеченского гостеприимства – защита жизни, чести и имущества гостя, даже если это связано с риском для жизни.

Согласно чеченскому этикету гость не должен предлагать никакой платы за прием. Он может только сделать подарок детям.

Древнему обычаю гостеприимства чеченцы следовали всегда. И проявляли его к любому доброму человеку, независимо от его национальной принадлежности.

С гостеприимством в прямой связи чеченское приветствие. Здороваясь, они раскрывают объятия, то есть открывают сердце, выражая так чистоту помыслов и искренность в отношении.

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