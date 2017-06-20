Греки Кавказа

20.06.2017 | 16:33

Понти́йцы (понтийские греки; греч. Πόντιοι, Ποντιακός Ελληνισμός, Έλληνες του Πόντου, Ρωμαίοι; тур. Pontus Rumları) — этническая группа греков, потомки выходцев из исторической области Понт на северо-востоке Малой Азии (современная Турция). Самоназвание — ромеи (так называли себя византийцы — «греческие римляне»); ныне принята форма «понтиос» (понтиец), данная им греками метрополии. Говорят на понтийском языке. В течение XX века в основном перешли

на русский или новогреческий. Численность в России ок. 91 000 чел. (преимущественно на Кавказе), в Грузии ок. 20 000 чел.

Первой засвидетельствованной греческой колонией был Синоп, основанный на северных берегах древней Анатолии приблизительно в 800 году до н. э. Поселенцы Синопа были торговцами от Ионийского греческого города-государства Милета. После колонизации берегов Чёрного моря, известного до того времени греческому миру как Pontos Axeinos (Неприветливое Море), название было измененно на Pontos Euxeinos (Гостеприимное Море). Вдоль всей Черноморской береговой линии на территории сегодняшних государств Турции, Болгарии, Грузии, России, Украины и Румынии число греческих колоний росло. Область Trapezus, позже названная Трапезундом, теперь Трабзоном, была упомянута Ксенофонтом в его «Анабасисе Кира», где описывается, как он и другие 10 000 греческих наёмников в 401 году до н. э. прибыли к берегам Понта и высадились там. Ксенофонт упоминает, что когда при виде моря они кричали Thalassa! Thalassa! («Море! Море!»), местные жители поняли их. Целый диапазон торговли процветал среди различных греческих колоний, но также и с местными племенами, которые населяли Понт внутри страны. В скором времени Трапезунд занял ведущую роль среди других колоний, и область поблизости стала сердцем греческой культуры и цивилизации понтийцев.

Эта область была собрана в царство в 281 году до н. э. Митридатом I Понтийским, линия родословной которого восходила ко времени Ариобарзана I, правителя греческого города Киоса. Самым видным потомком Митридата I был Митридат VI Понтийский, который между 90 и 65 годами до н. э. вёл Митридатовы войны — три тяжёлых войны против Римской республики, перед тем как в конечном счете стать побежденным. Митридат VI расширил своё царство к Вифинии, Крыму и Пропотосу перед его падением после Третьей Митридатовой войны.

Однако царство всё же выжило как вассальное Риму государство, теперь называемое Боспорским царством и находящееся в Крыму до IV века нашей эры, когда эти территории были захвачены гуннами. Остальная часть Понта стала частью Римской империи, в то время как гористая территория (Халдия) была полностью включена в Византийскую империю в течение VI века.

Цалкинские греки:

Цалкинские греки — особая группа понтийских греков Грузии, проживающие в Цалкинском районе. «Цалкинские греки» — название, не являющееся этническим и используется понтийскими греками побережья Грузии. Самоназвание — урумы. Основная территория их размещения — Цалкский, Тетрицкаройский, Дманисский, Болнисский, Боржомский муниципалитеты Южной Грузии, а также соседние районы Армении[1]. Говорили на цалкском языке.

В 1991 году грекам бывшего СССР разрешили выезд за границу. Начался массовый отъезд греков на историческую родину.