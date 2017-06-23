Восстание Кубинских Лезгин

23.06.2017 | 12:07

К середине 1830-х годов усилилось недовольство лезгинского населения Кубинской провинции произволом чиновников царской администрации, собиравших с населения непомерные налоги сверх установленной нормы. В апреле 1837 года местным наибом Касум-беком в селе Хазра лезг. Яргун было созвано собрание старшин, на котором он озвучил требование о сборе из числа местных жителей конного полка для участия в подавлении польского восстания. Старшины отказались выполнить требование и призвали старшин близлежащих областей последовать их примеру. С этого времени местное население оказывается в состоянии бунта. К восставшим присоединились ахтыпаринцы, затем и всё лезгинское население Самурской долины. Восставшими старшинами было написано письмо начальнику Дагестанского военного округа, генерал-майору

Реуту с требованием отмены набора рекрутов из числа местного населения в конный полк. Реут удовлетворил требование старшин. После этого восставшие разошлись. Однако в августе того же года имам Шамиль написал письмо в адрес восставших, где укорял последних в том, что раз собравшись, те разошлись и призвал их возобновить восстание.

Краткий обзор деталей

Накануне восстания Кубинская провинция состояла из 10 магалов, 1 округа и 6 вольных обществ с 9404 домами. Царское командование понимало, что дестстабилизация обстановки в Кубинской провинции чревата серьезными последствиями. Она служила первым этапом, главною базою, при движении русских войск из Закавказья в Прикаспийский край. В то же время Куба - центр гражданского и военного управления Южным Дагестаном, представлял важный стратегический пункт и узел путей, которые расходились отсюда во все стороны: в Нуху, Шемаху, Баку и другие пункты Дагестана. [1]

В 20-х числах августа начались боевые действия восставших против русских войск. Первым актом восстания явился захват команды из 50 казаков Донского полка №22 с есаулом Поповым, косившей сено для полка. Затем повстанцы взяли в плен на худатском посту 68 рекрутов, следовавших из Дербента в Кубу. Добычей восставших стали также все денежные средства, направленные из Дербента в Тифлис. Разграбив и уничтожив пост, восставшие двинулись к Кубе. Сено, заготовленное вблизи города артиллеристами и частными лицами, штаб-квартира казачьего полка на Карачае, кубинский пост и некоторые постройки, вынесенные за городскую черту, также сожгли. Имущество и казённый ячмень, сложенный в еврейской слободе и в новой Кубе, повстанцы разграбили. По пути движения в Кубу, в селе Джибир, в присутствии четырёх-тысячного отряда, житель села Хулуг Хаджи-Мухаммед был провозглашён ханом восставших. К новоизбранному главе повстанцев поступило письмо от Шамиля с обращением:

« Возьмитесь за оружие, восстаньте против неприятеля веры и обычаев наших, в том указываю вам выгоду... не верьте пустым обещаниям и бумагам, - молчание для вас пагубнее »

Повстанческие отряды под руководством Яр-Али закрыли на худатском посту дорогу, ведущую из Дербента в Кубу и Баку. К городу Куба подошёл первый повстанческий отряд численностью 3000 человек. В подмогу восставшим из Кюры прибыл отряд в 100 человек во главе с Махмудом-Эфенди. Значительную помощь оказали и жители Самурской долины, которые в 1837 г. «выслали довольно значительные вооружённые скопища в помощь бунтовщикам, обложившим самую Кубу». Восстание приняло характер общелезгинского национально-освободительного движения.

В осаде Кубы участвовало 12 тысяч повстанцев из разных лезгинских областей — Кубинского ханства, Кюры и Самура. Восставшие написали имаму Шамилю письмо:

« Слава богу, мы стоим твёрдо и имеем в сборе значительную силу, взяли много в плен и надеемся скоро взять город »

Начальник Дагестанского военного округа генерал-майор Реут пребывал в своей резиденции в Кубе. Генерал Фезе направил ему в распоряжение два батальона Варшавского полка.

Штурм

Перед штурмом восставшие разделились на три группы. Одна из них во главе Яр-Али назначалась для вторжения в город. Вторая группа, под начальством зизагского бека Исми-хана и тагиргентского бека Джафара, и третья, под руководством Байрама-Али были направлены на восточную и южную стороны города, чтобы отвлечь внимание русских от истинного пункта атаки на северном фасе. В ночь с 4 на 5 сентября начался штурм города силами повстанцев. Бои шли до 10 сентября. Лезгины встретили упорное сопротивление русских солдат, однако, вскоре, им удалось частично войти в Кубу, после чего они были выбиты из города с большими потерями. 6 сентября был предпринят второй штурм Кубы восставшими лезгинами, не принесший никаких результатов. Тогда они, заняв прилегавшую к самой Кубе еврейскую слободу, и поддерживая в течение 7-9 чисел сентября неумолкаемую перестрелку, отвели воду, служившую гарнизону и жителям для питья и перемола хлеба.

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