Особенности хновско-борчинской идентичности

27.06.2017 | 17:43

Рутульский народ один из самых неоднородных народов, если не в мире, то точно на Кавказе, чей литературный язык является "литературным" условно, а жители сёл исторически носили самоназвание соответственно названию села-джамаата. Но особняком из рутульской среды выделяются рутулы сёл Борч и Хнов, которые наряду с селом Шин (Шекинский район Азербайджана) образуют отдельный диалект, а по мнению некоторых их диалект является самостоятельным языком.

Из истории. В до-российский период сёла Хнов (рут. Хин) и Борч (рут. Быч) были обособленным магалом Ахтыпары, в составе которой весомость их решения было равной с ахтынцами, сам магал именуемый советско-российской в историографии Ахтыпара-2 состоял из пяти сёл, двух рутульских и трёх лезгинских, это были единственные рутульские сёла самурской долины исторически не входившие в состав Рутульского бекства. Глядя на перепись ахтыпаринского наибства 1886-го года, становится понятно почему эти два рутульских села имели такой равный с ахтынцами статус, Ахты(5935 чел.) Борч(2290 чел.) и Хнов(1887 чел.) составляли тройку крупнейших сёл наибства, исходя из этого, можно предположить что многочисленность хново-борчинского джамаата в сравнении с другими лезгинскими сёлами Ахтыпары была и в

дороссийскую эпоху, что объясняло бы особый статус хново-борчинского магала, а по сведениям старожилов, на основе борчинских поселенцев возникло несколько сёл на территории современного Азербайджана в Шекинском районе, что говорит об избытке людей в лучшие годы борчинского джамаата. Более того, по переписи 1886-го года Борч немного опережал по численности село Рутул, 2290 в Борче и 2127 в Рутуле.

Одной из особенностей рутульской идентичности является неоднородность наречий рутульцев на уровне непонимания речи между жителями разных сёл, к сожалению в период Рутульского бекства у рутульцев не был сформирован общенародный язык аналогичный аварскому болмацI, как и не закрепилось общее самоназвание за рутульскими сёлами даже в пределах бекства. Исторически межсельским языком рутульцев был тюркский(азербайджанский), его знали и жители сёл Борч и Хнов, но помимо родного наречия и тюркского, борчинцы и хновцы на таком же общем уровне владели и лезгинским языком, и потому ведя торговые и прочие контакты с лезгинами Ахтыпары, а затем и Ахтынского района, разговор шёл на лезгинском языке, а старшее поколение борчинцев и хновцев по-прежнему владеет лезгинским и азербайджанским языками.

Наши дни. В наши дни село Борч заброшено, чьи жители ещё в прошлом веке были переселены в Бабаюртовский район, но даже до переселения борчинцы хоть и являлись жителями Рутульского района, контактов с районным центром почти не имели, тем более экономических, причина простая — нет дороги до Рутула. Зато была дорога до Ахты через Хнов и потому даже в советское время, когда хновско-борчинский магал был поделён между Рутульским и Ахтынским районами, борчинцы продолжали оставаться жить одной социально-экономической жизнью с хновцами и лезгинами Ахтынского района, вместе с которыми они исторически составляли Ахтыпару, а затем и Ахтыпаринское наибство в составе Российской Империи. Рутульское бекство не смогло создать общерутульский язык, не стали его создавать и в советско-российский период, в качестве литературного стандарта был выбран мухадский(рутульский) диалект, которым не владеет и не понимает подавляющее большинство рутульцев, потому когда говорят "рутульский язык" в его литературном варианте, мы имеем дело с наречием на котором говорят и который знают только рутульцы села Рутул и окрестностей, но никак не рутульцы как народ. Ещё одной языковой особенностью борчино-хновцев является то, что их диалект\язык сравнительно близок к цахурскому языку, например отличительной чертой их диалекта является суффикс множ. числа — -бы, который используется у цахур, ихрекцев(рутульское село) и шино-борчино-хновцев(пример: цIаIхбы — цахуры, хинадбы — хновцы), но не используется у других рутульцев, хотя борчино-хновцы и цахуры географически не граничат. Интересный факт, жители цахурского села Курдул, который другие цахуры именуют Лек, являются выходцами села Хнов.

Вне рутульской среды борчинцы и хновцы представляются рутульцами, но внутри своего джамаата слово "рутульцы" они употребляют в адрес всех остальных рутульцев, кроме самих себя. В повседневной жизни, из-за своей необычной идентичности, хновцы и борчинцы наиболее близки в отношениях не только с остальными рутульцами, но и с лезгинами, а хновским школьникам по учебному курсу родного языка преподаётся лезгинский язык.

Худо-бедно, но рутульская нация построена, пусть и не в период беков, но в период Советов, теперь горцы от Ихрека до Хнова именуют себя рутульцами, для дальнейшего существования рутульского народа важно чётко определиться каким должен быть литературный язык, который будут знать все рутульцы, т.к. подмена русского языка вместо тюркского как общего языка для рутульцев — тупик для дальнейшего развития братского нам народа рутульцев в эпоху глобализации.

На карте Ахтыпара-2 в границах современных районов Дагестана со столицей в селе Хнов.

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