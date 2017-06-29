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Русские не сдаются29.06.2017 | 13:04
Имя Героя Советского Союза Хусейна Андрухаева в Адыгее знает каждый житель. Двадцатидвухлетний поэт, писатель и журналист погиб в ноябре 1941 года в селе Дьяков на Украине. Хусейн прикрывал отход своих солдат и завлек фашистов на безымянную высоту, вооружившись гранатами.
Окружив его, немцы несколько раз кричали ему «Сдавайся рус». Когда закончились патроны, он в ответ крикнул «Русские не сдаются!» и подорвал себя и окруживших его вражеских солдат связкой противотанковых гранат.
После боя немцы посмотрели его документы и удивились, так как они не ожидали, что такие слова перед смертью скажет горец — черкес.
Перед войной фашистская пропаганда убеждала немцев, что Кавказ они возьмут без единого выстрела, так как арийское население будет на их стороне. Об этих последних минутах Х.Андрухаева поведал один из немцев плененных позже и ещё тогда информация попала в газету. Фраза «Русские не сдаются!» понравилась Сталину и он позже не один раз её использовал.
Впоследствии, последние слова адыга "Русские не сдаются!" стали символом борьбы всех народов СССР с общим врагом.
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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