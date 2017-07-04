Аварцы и монголы

04.07.2017 | 16:50

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Территория Аварии и западные даргинские территории в отличие от остального Дагестана не были затронуты монгольским нашествием XIII века. В период первого похода монгольских отрядов во главе с Джебе и Субудаем на Дагестан (1222 г.) сарирцы приняли активное участие в борьбе против врага монголов хорезмшаха Джелал ад-Дина и его союзников — кыпчаков. События, связанные со вторым походом, происходили следующим образом: весной 1239 года от огромного войска, осаждавшего в предгорьях Центрального Кавказа аланскую столицу Магас, отделился сильный отряд под командованием Букдая. Пройдя Северный и Приморский Дагестан, он свернул в районе Дербента в горы и к осени дошёл до агульского села Рича. Оно было взято и уничтожено, о чём свидетельствуют также эпиграфические памятники этого селения.

Затем монголы прошли в земли лакцев и весной 1240 г. овладели их главным опорным пунктом — селом Кумух. Мухаммед Рафи отмечает, «что обитатели Кумуха сражались с большим мужеством, и последние защитники крепости — 70 юношей — погибли в квартале Кикули. Саратан и Каутар опустошили Кумух… и все князья Кумухские, происходящие от Хамзы, рассеялись по разным частям света». Далее, по сообщению Рашид-ад-Дина известно, что монголы дошли до «области Авир» — это Аварская земля. Однако каких-либо сведений о враждебных действиях монголов Букдая по отношению к аварцам нет.

Осенью 1242 года монголы предприняли новый поход в Горный Дагестан. По всей видимости, они проникли туда через Грузию. Однако путь завоевателям преградили аварцы во главе с аварским ханом. Все попытки монголов покорить Аварию не имели успеха. Мухаммед Рафи пишет о заключённом союзе между монголами и аварцами — «такой союз был основан на дружбе, согласии и братстве», — подкреплённом к тому же и узами династических браков!

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