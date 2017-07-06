06.07.2017 | 19:16

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Это интересно * * * Известно, что и до и после революции 1917 года, в Дагестане было немало физически сильных людей, что говорит об отменном здоровье наших предков. Почти в каждом селе Дагестана были свои батыры. Раньше мешки с мукой или сахаром весили не 50 кг как сейчас, а 150. И, нередко встречались люди, легко бравшие этот вес. Или вот другой пример. Деревенские парни могли на плечах нести годовалого телёнка. * * * Старожилы Буйнакского района сообщают, что лет 100-150 назад во время "булкъа", были такие парни, которые могли поднимать вёдра с саманной глиной количеством в 150 штук, привязанные к аркану на крышу или на второй этаж строящегося дома. * * * В одном кумыкском селении произошёл такой случай. Отец с сыном нагрузив доверху телегу дровами возвращались из леса. Недалеко от

села их телега перевернулась и отец пошёл в село, чтобы привести помощь, а сын остался с телегой. Молодой парень, будучи физически очень силен, решил сам поднять и поставить на колёса телегу. Когда отец парня с несколькими сельчанами пришёл и увидел, что с телегой все в порядке, то ему это сильно не понравилось. Сельчане были недовольны, что их понапрасну побеспокоили. Отец не одобрил поступок сына, так как мужчине не пристало кичиться своей силой... "Ты что, мальчишка, решил мне показать свою силу что ли?", - спросил его отец и отвел сына в сторону. В лесу отец подошёл к дереву диаметром 20-25 см и через несколько минут вытащил дерево с корнем. * * * Человек по имени Абдурахман из Кяхулая живший в конце XIX - начале XX вв. имел такую силу, что мог разорвать голову буйволу пополам, взяв его за рога. Источник: глава "Нарты Кумыкской равнины" книги "Богатыри и спортсмены Кумыкии", Махачкала, 2011 г. (издание краеведческого общества "Анжи-Кала").