17.06.2018 | 17:22

Шиляги — легендарный центр противостояния Кайтага царским колонизаторам. Трижды взятый приступом и разрушенный до основания: в 1831, 1852 и 1866 годах. После третьего восстания жители были депортированы на север в тайгу и выжившие смогли вернуться на родину лишь через десятки лет.

В 1831 году Кайтаг чуть не поголовно вступил под знамена имама Гази-Магомеда. За ним пошли каба-даргинцы, сюргинцы и часть акушинцев … Генерал-майор Каханов, получил сведение от дербентского коменданта, что кайтагцы приглашают вольную часть табасаранцев для нападения на наши сообщения между Дербентом и Тарки. Их деятельность совершенно прекратила сухопутное сообщение между Дербентом и крепостью Бурною

Это самое побудило кавказское начальство приступить к более энергическим мерам. Предложено было немедленно открыть наступательные действия с двух сторон: от Дербента и с Кавказской линии. Собранный с этою целью, в конце сентября 1831 года, отряд у Дербента, из 3,500 пехоты, 3,000 конницы, при 20 орудиях, под начальством тогдашнего главноуправляющего Закавказским краем, генерал-адъютанта Панкратьева, вторгнулся в Кайтаг

16.10.1831 — Начало экспедиции генерала Панкратьева. Противник проявил такое упорство, действовал так решительно, что наш отряд так и не смог одержать над ним верх и сражение закончилось не столько благодаря нашему успеху, сколько наступлением темноты. Шариат, на отмене которого настаивали русские, был там сохранен

16 января 1852 года у местечка Мижиглинские ворота произошла стычка шилягинцев и жителей соседних селений с армией русского генерал-майора Суслова. На ультиматум Суслова шилягинцы ответили: "Хотя вы будете в 100 раз больше нас, мы не боимся и не дадим гяурам войти в наше село". 18 января 1852 года здесь произошло знаменитое сражение. Каждую улицу и дом брали с боем. Шилягинцы падали убитыми и раненными, но не сдавались. Большие потери были с обеих сторон. 19 января село было разрушено и сожжено. Суслов потерял убитыми и тяжело раненными 24 офицера и 400 солдат …

Генерал-фельдмаршал Воронцов о сражение в Шиляги: … Кровавый подвиг генерала Суслова нам причинил довольно значительный урон, но это было необходимо …

Весной 1866 года наместники царя 12 дней усмиряли Кайтаг и шилягинцев. По указанию царя 6 мая 1866 года 72 выживших и не казненных шилягинца были сосланы в ссылку в Архангельскую область. После ссылки часть шилягинцев вернулась в родные места, но царская администрация запретила им восстанавливать село на прежнем месте и называть его Шиляги …