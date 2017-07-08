Ришар: ﻿"Грузины — это что-то особенное! Я их очень люблю"

08.07.2017 | 12:31

Фото

"Грузины — это что-то особенное! Я их очень люблю. Они по натуре артисты!" — Пьер Ришар

Выдающийся актёр-комик Пьер Ришар, который после смерти Луи де Фюнеса не имеет себе равных во Франции, целых три месяца провёл на берегах Куры в Тбилиси. Здесь он снимался в фильме Наны Джорджадзе "1001 рецепт влюблённого кулинара". Лента рассказывает о приключениях парижского шеф-повара, который по воле судьбы оказывается в Тифлисе во время большевистской революции.

"Раньше мне казалось, что приключения могут быть только физическими — экспедиция в джунгли, плавание по реке с водопадами. Но здесь я понял, что приключения — это путешествие в мир, где время и пространство меняются местами. Цивилизованному человеку трудно представить, что когда тебе говорят "в 9 часов", это значит в полдень. Когда тебе сообщают, что расстояние 1 час, значит, нужно рассчитывать на 3-4 часовую поездку. Самое забавное, что когда приезжаешь на место, оказывается, ты оказался совсем в другой стороне. А по дороге встречаешь пастухов, которые говорят, что точно знают, куда нужно ехать!"

"У них нет пары элементарных осветительных приборов, их машины застревают в самых неподходящих местах, бутафоры и бутафория постоянно оказываются в различных точках, о спецэффектах я даже не говорю. Человек, который должен командовать "Тишина. Мотор" разговаривает громче всех уже после того, как съёмочная группа приготовилась снимать. Но здесь удивительная атмосфера. У нас говорят: "Хватит болтать, давайте работать". Здесь — "Хватит работать, давайте поболтаем". Или посмеёмся. Или устроим перекур. Для всех, в том числе и некурящих. Говорят, во Франции тоже когда-то так работали…"

Тем не менее, Пьер Ришар не сожалеет о кавказском приключении. Он говорит, что пережил незабываемые минуты и нашёл много друзей. "Самое забавное, что после всех перипетий всё утрясается. Все оказываются на месте, и съёмка всё-таки начинается. До нас даже фургончик с едой иногда доезжал… Когда мы закончили натурные съёмки, продюсеры закатили такой прощальный обед, что попросил это заснять, чтобы показывать потом нашим скупердяям".

Пьер Ришар: "Мне посчастливилось провести три месяца… в Тбилиси. Грузины — это что-то особенное! Я их очень люблю. Они по натуре артисты. Все мои грузинские знакомые умеют играть на рояле, на скрипке. Они прекрасно поют, причём на разные голоса. …Души у них, как у детей".

Тбилиси очаровал Пьера Ришара. Съёмки проходили в середине 1990-х годов, когда в городе не было воды, электричества, газа, но все дома, улицы, люди были пронизаны светом любви, теплом искренней сердечной доброты. Тбилиси таким и остался в памяти знаменитого француза — поющим, танцующим, улыбающимся.

После премьеры фильма Пьер Ришар по французскому телевидению произнёс такую фразу: "В Грузии я вообще понял, как надо жить и наслаждаться жизнью. Помню всё: как мы пели, пили, кутили! У меня никогда не было такого счастливого и красивого дня рождения, которое мы там справляли. Боже мой, я не могу понять — когда же мы работали?!"

"1001 один рецепт влюблённого кулинара" принёс успех, был номинирован на "Оскара" как лучший иностранный фильм. А на кинофестивале в Карловых Варах Пьер Ришар получил свой первый в жизни приз за лучшую мужскую роль. По этому поводу он шутил: "Я снимаюсь уже сорок лет, неужели надо было сняться у грузинского режиссёра, чтобы меня, наконец, оценили".

Когда Пьера Ришара перед отъездом на родину спросили, что ему больше всего запомнилось в Грузии, он в числе первых назвал культуру грузинского застолья. Спустя 10 лет кто-то из грузинской богемы побывал у Пьера Ришара в гостях во Франции: "Мы пили его собственное вино, и было забавно, как он произносил на французском традиционные грузинские тосты и вспоминал научившую его искусству тамады Грузию"