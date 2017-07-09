|in english
|ქართულად
|Главная
|Новости
|Аналитика
|События
|Видео
|Архив
-
Архив мнений
- Героическая оборона даргинцами крепости Кала-Курейш 2017-07-08 12:32
-
- Ришар: "Грузины — это что-то особенное! Я их очень люблю" 2017-07-08 12:31
- Адыги в Америке 2017-07-06 19:18
-
- Почти в каждом селе Дагестана были свои батыры 2017-07-06 19:16
- Аварцы и монголы 2017-07-04 16:50
Самая большая мечеть на Кавказе "Гейдар", Баку09.07.2017 | 12:33
Самая большая мечеть на Кавказе "Гейдар", Баку.
Она самая большая мечеть во всем Кавказском регионе и может принять одновременно свыше 4 тысяч человек. Мечеть находится в Бинагадинском районе столицы.
Мечеть построена в духе традиций Ширванской архитектуры, имеет 4 минарета, 9 малых и больших куполов, а диаметр самого большого из них — 36 метров. Вокруг главного купола установлены 24 светильника
в виде свеч, каждая длиною в три метра. Они освещают аяты Корана, которыми расписана нижняя часть главного купола.
Строительство мечети началось в конце 2012 года, на территории
4 тыс. кв. метров. Внутреннее оформление мечети выполнено из мрамора и дерева. Высота каждого минарета —
72 метра, главного купола — 55 метров, а второго купола — 35 метров. Общая высота мечети — 81 метр. Главное помещение для молитв площадью в 900
кв. метров, зал дня женщин — 350 кв. метров.
#Азербайджан@caucasus_now
Валерия Верхорубова
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info новости статьи все