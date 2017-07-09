09.07.2017 | 12:33

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Самая большая мечеть на Кавказе "Гейдар", Баку.

Она самая большая мечеть во всем Кавказском регионе и может принять одновременно свыше 4 тысяч человек. Мечеть находится в Бинагадинском районе столицы.

Мечеть построена в духе традиций Ширванской архитектуры, имеет 4 минарета, 9 малых и больших куполов, а диаметр самого большого из них — 36 метров. Вокруг главного купола установлены 24 светильника

в виде свеч, каждая длиною в три метра. Они освещают аяты Корана, которыми расписана нижняя часть главного купола.

Строительство мечети началось в конце 2012 года, на территории

4 тыс. кв. метров. Внутреннее оформление мечети выполнено из мрамора и дерева. Высота каждого минарета —

72 метра, главного купола — 55 метров, а второго купола — 35 метров. Общая высота мечети — 81 метр. Главное помещение для молитв площадью в 900

кв. метров, зал дня женщин — 350 кв. метров.

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