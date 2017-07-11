Что отличает осетинское верование

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Что отличает осетинское верование11.07.2017 | 14:09
Осетинское верование отличается последовательным единобожием и глубокой древностью. Она продолжает религиозную традицию индоиранцев и сохраняет аналогии со скифской религиозной системой.
Осетины в первую очередь в молитве обращаются к единому Богу - Хуыцау. В отличие от осетинских покровителей, наделенных индивидуальными характеристиками, Хуыцау мыслится как абстрактный образ Творца, обладающего абсолютным совершенством и всемогуществом.
Посланники и представители Бога, покровительствующие людям по Его поручению - покровители (дзуары).
У осетин существовал культ ("авд дзуары"), известны кувæндæттæ, посвященные "семи покровителям" - например, кувæндон "Авд дзуары" в селении Галиат. "Семеричный трафарет", характерный еще для скифов, в осетинских молитвах может включать разных покровителей. Для того же, чтобы не прогневать покровителя, имя которого не было произнесено, существует специальная молитвенная формула, позволяющая и к нему обратить просьбу о снискании его благодатной помощи.
В нартском эпосе описывается рассказ о том, как на пиршестве в честь юного Сослана воспитатель героя Сафа пригласил семь дзуаров — покровителя мужчин Уастырджи, повелителя грома и молний Уацилла, покровителя диких животных Афсати, покровителя мелкого домашнего скота Фалвара, небесного кузнеца Курдалагона, хозяина ветров Галагона и водного правителя Донбеттыра. Сослан, прислуживая им, и спрашивал у каждого соответствующие их деятельности дары.
Согласно осетинской мифологии Семь Дзуаров, обитая на небесах, иногда снисходят на землю в едином образе ярко светящейся птицы с большими крыльями. От Семи Дзуаров зависит благополучие человека, хороший урожай зерновых и увеличение поголовья скота.
#Осетины #Аланы #Нарты #Скифы #Сарматы
Валерия Верхорубова
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