В Северной Осетии растет число кредитов на проведение свадеб

|in english
|ქართულად
|Главная
|Новости
|Аналитика
|События
|Видео
|Архив
-
Архив мнений
- Что отличает осетинское верование 2017-07-11 14:09
-
- Самая большая мечеть на Кавказе "Гейдар", Баку 2017-07-09 12:33
- Героическая оборона даргинцами крепости Кала-Курейш 2017-07-08 12:32
-
- Ришар: "Грузины — это что-то особенное! Я их очень люблю" 2017-07-08 12:31
- Адыги в Америке 2017-07-06 19:18
В Северной Осетии растет число кредитов на проведение свадеб10.07.2017 | 14:11
Об этом сообщил управляющий северо-осетинским офисом ВТБ24 Руслан Джикаев. По его словам, несмотря на кризис, растет число кредитов, взятых на разные развлекательные нужды, как отпуск и проведения свадеб. Число последних стремительно растет, в этом плане наша республика отличается от других регионов страны, где в категории развлечений люди чаще берут кредит на отпуск.
В целом
по республике также наблюдается спрос на кредиты наличными, с начала 2016 года было выдано 620 кредитов на сумму 177 миллионов рублей, что в 3 раза больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года. Специалисты связывают это с постепенным выходом из кризиса, показатели 2016 года практически по всем пунктам превышают показатели прошлого года.
Валерия Верхорубова
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info новости статьи все