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В Северной Осетии растет число кредитов на проведение свадеб

10.07.2017  |  14:11

В Северной Осетии растет число кредитов на проведение свадеб
Фото

 

Об этом сообщил управляющий северо-осетинским офисом ВТБ24 Руслан Джикаев. По его словам, несмотря на кризис, растет число кредитов, взятых на разные развлекательные нужды, как отпуск и проведения свадеб. Число последних стремительно растет, в этом плане наша республика отличается от других регионов страны, где в категории развлечений люди чаще берут кредит на отпуск.

В целом

по республике также наблюдается спрос на кредиты наличными, с начала 2016 года было выдано 620 кредитов на сумму 177 миллионов рублей, что в 3 раза больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года. Специалисты связывают это с постепенным выходом из кризиса, показатели 2016 года практически по всем пунктам превышают показатели прошлого года.

Валерия Верхорубова

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