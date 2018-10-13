Вито Карлеоне и Фрэнк Костелло: кто был прототипом "Крестного отца"

13.10.2018 | 20:42

«Ты приходишь ко мне в дом и просишь меня о помощи...», - знакомая фраза, не так ли? И это далеко не последнее выражение Карлеоне, которое мы используем в своих саркастических целях. Персонаж «Крестного отца» стал настоящей знаменитостью и вообще уже не воспринимается как кто-то выдуманный. Книги, экранизации, шутки, мемчики, все это пользуется огромной популярность из-за образа Крестного отца. Это бренд. Кажется, что дон Вито Карлеоне существует и следит за каждым твоим шагом, сынок. Всегда хочется войти в его образ, уж простите.

Отбросив шутки в сторону, скажем, что образ все же является собирательным, четкого прототипа у мафиози нет. Но есть тот, который кажется наиболее близким к крестному отцу всея детективов. Речь идет о Фрэнке Костелло, который был одним из самых влиятельных боссов мафии Италии. Он родился в 1891 году, а спустя 4 года вся его семья перебралась в США. Там всех ждал отец, он переехал давно и открыл на новом месте бакалейную лавку. Что касается сына, он еще в детстве стал общаться с бандитами. Туда же ушел с головой и брат Эдвард. В возрасте 13 лет будущий мафиози стал членом полноценной банды. Именно тогда он и взял себе новое имя - Фрэнки. Его несколько раз обвиняли в разбоях, также мальчик провел в тюрьме 10 месяцев, мало, потому что уголовные дела закрывались из-за отсутствия улик. И вот, когда он провел в местах лишения свободы 10 месяцев, он решил, что надо бы взяться за что-то серьезное. Кстати, этот человек никогда не носил при себе оружия.

Начнем с момента вступления в группировку, это 1995 год, все его «коллеги» были уже известны в криминальном мире. Парень занялся игорным бизнесом, он достиг много чего в нелегальных делах, опыт уже можно назвать приличным. Также бандит стал искать точки соприкосновения с предпринимателями, бизнесменами и представителями власти, это было очень важно на тот момент. Так вот, друзья теперь были и в сфере криминала, и в числе законопослушных граждан. Надо заметить, что типичные итальянские мафиози того времени не были такими ухоженными и стильными, каким был Фрэнки. Этого нельзя было не заметить. Также у него были хорошие манеры, он был воспитан и имел утонченное чувство вкуса.

Он был лично знаком с Муссолини и вообще с многими видными политическими деятелями. За плечами у богача и мафиози было немало хороших дел, речь о благотворительности. Но ведь ничем не смоешь смерти от наркотиков, которые имели место быть в то время в огромном количестве. Собственная семья всегда была первом месте, ее здоровье, безопасность, счастье детей, их образование и так далее. А вот семьи тех людей, чьи сыновья умирали от пули или передозировки мало кого волновали.

Он стал настоящим боссом преступной семьи, также часто становился миротворцем, когда враждовали две криминальные стороны. Эдакий папаша в мафиозной жизни США. Однажды его пытались убить, а следующим приключением в жизни стала тюрьма. В 1959 году его обвинили в торговле наркотиками, сюрприз? Мафиози, а торгует наркотиками, вот так парадокс. Все мы понимаем, что такие казни показательны, это происходит для того, чтобы поднять авторитет власти, сделать ее сильной и независимой в глазах населения.

Ушел на покой Фрэнки на Манхэттене, он получал огромные доходы от своего игорного бизнеса и уже не нуждался в лишней грязной работе. Так вот, мужчина часто встречался с разными людьми из той жизни, активной и криминальной, они приходили за советами. Чем вам не Крестный отец? Умер босс в возрасте 83 лет, это был 1969 год, от инфаркта миокарда.

Еще по теме:

Самые известные мафиозные группировки мира

Американские мафиози остались без "крестного отца"

Итальянская мафия: феномен криминального мира

TOP-5 самых крутых мафиози в истории | Главная тема

Рассказ о телохранителе Аль Капоне Джеке Макгерне