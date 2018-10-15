Вся правда о яйцах. Развенчиваем мифы

15.10.2018 | 14:14

Пожалуй, ни один продукт не претерпел такое количество обвинений и гонений, как яйца. Попробуем разобраться, а так ли они вредны, как считают многие?

1. Яйца не стоит есть на диете

Такой миф связан с тем, что в желтке содержится немало жира. Однако это неправильное мнение. Во-первых, жиры необходимы организму для функционирования. Во-вторых, яйца являются здоровым источником жиров и одним из лучших источников белков. При этом яйца хорошо и надолго насыщают, что позволяет дольше не чувствовать голод, а, следовательно, меньше есть. Также в яйцах содержатся такие полезные вещества, как метионин, лецитин, холин.

2. Перепелиные яйца полезнее

Популярное убеждение, активно продвигаемое перепелиными фермами. На самом деле, после проведения биохимического анализа куриных и перепелиных яиц было выяснено, что по содержанию минеральных веществ они приблизительно равны. А содержание холестерина больше в перепелиных яйцах.

3. Сырые яйца полезнее

Абсолютно не верно. Совсем наоборот - сырые яйца почти не перевариваются и не усваиваются из-за содержания в составе сырых яиц белков, которые наша пищеварительная система не может расщепить. В свою очередь приготовленные яйца без проблем усваиваются.

4. Увеличивается риск атеросклероза

Это заблуждение уже было опровергнуто. Уже даже доказано обратное. Холестерин в яйцах «хороший», полезный и нужный для нас. Он выполняет функцию строительного материала для клеточных мембран и участвует в выработке желчи печенью.

5. Нам сложно переварить яйца

Да, но это только сырых яиц, о которых было сказано выше. А также тех групп населения, которые имеют заболевания поджелудочной железы и печени. Вашей пищеварительной системе достаточно одного часа для полного переваривания куриного яйца. К тому же это один из немногих продуктов, из которого усваиваются все минеральные вещества практически 100%.

6. Яйца со светлой скорлупой полезнее, чем с темной

Разница есть только в крепости - в магазинах продают яйца с более темной скорлупой, так как она более прочная. Разные курицы несут разные виды яиц.

7. Нельзя есть много куриных яиц

Дискуссии на эту тему продолжаются до сих пор. Многие настаивают на том, что яйца нельзя есть больше одной штуки в неделю из-за большого содержания холестерина. Однако проведенные исследования не выявили никаких изменений в состоянии участников эксперимента, которые употребляли много яиц.

В итоге, все мифы об опасности куриных яиц развеяны. Это продукт богат минералами и витаминами, необходимыми для нашего организма. Так что не стоит боятся включать этот продукт в свой рацион. Наоборот, регулярное употребление яиц только приносит пользу, но никак не вред.

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