Тайна Шлиссельбургской крепости

17.10.2018 | 15:12

Помните, как выглядел Эдмон Дантес после своего побега из замка Иф? Зрелище было удручающее. Долгие годы в холодной камере сделали свое дело. Из молодого сильного человека, он привратился я в глубокого старика. И мы понимаем, что длительное заключение даже сегодня не прибавляет здоровья. Но в России как всегда многие абсолютно закономерные вещи, всегда будут поставлены с ног на голову. Это касается тайны крепости Шлиссельбург.

В царской России, крепость Шлиссельбург, считалась одной из самых страшных тюрем. В ней содержались самые ярые враги государства. Но вместо того, чтобы стать каменной могилой для ее гостей. Она непонятным образом выпускала на свободу очень здоровых и помолодевших узников.

Завесу этой тайны, приоткрыл знаменитый историк, А. Синельников.

В своих книгах он описал очень необычные случаи.

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Он утверждал, что заключенные крепости, владели каким-то тайным знанием. И если Калиостро и Сен-Жармен, знали секрет вечной молодости, но держали его в секрете, то узники Шлиссельбурга, вероятно делились друг с другом.

В крепости была ужасная среда. Грибок и плесень были повсюду, сырость и постоянное присутствие полчищ грызунов и насекомых. Все это должно было способствовать медленной, но неизбежной смерти, но все было иначе.

Валериан Лукашинский попал в крепость в 36 лет., а умер в 82 года, что примечательно отсидел он в одиночке 37 лет. Народоволец Михаила Фроленко, попал в крепость с туберкулёзом в последней стадии и гангреной. Врачи давали ему не больше недели, но случилось чудо, и он вышел через 9 лет абсолютно здоровым, а умер в 90. Революционерка Вера Фингер, была доставлена в крепость без сознания, жить по мнению врачей ей оставалось не больше месяца.

Но она отсидела, вышла помолодевший и умерла в 91 год. Николая Морозова принесли в крепость на руках. Изо рта у него сочилась кровь. На него даже не стали надевать кандалы. Но после 25 лет проведенных в заключении он вышел и стал академиком. Он написал массу научных работ и сделал много открытий. В 82 года он делал 30 отжиманий от пола.

По легенде предводитель польского восстания Валериан Лукашинский, обладал секретной методикой исцеления и омоложения. Этим секретом он поделился с соседями, по несчастью. И в последствии это секрет передавался из уст в уста. Примечательно, но именно академику Морозову поручили возглавить институт времени при АН СССР. Возможно, Морозов знал технику управления временем. Кстати Морозов сидел в той же камере, где сидел Валериан Лукашинский.

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