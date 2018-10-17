Зачем в космос отправляют пиво, сперматозоиды и мышей

17.10.2018 | 19:21

Космический туризм становится все более популярным. На орбиту и МКС отправляли бизнесмена Тито, основателя Sensors Unlimited, одна из основателей Prodea Systems (она, кстати, первая женщина-космический турист). Но иногда в космос отправляют что-то совсем странное, как мышей или пиво. Зачем? Давайте разберемся.

Даже несмотря на то, что в космос уже можно почти буднично летать (если есть, конечно, пара-тройка миллионов долларов), это совсем значит, что мы теперь короли космоса. Ученым нужно найти ответы на огромное количество вопросов, особенно в преддверии новой потенциальной программы по построению колоний на Марсе. МКС же - это своего рода лаборатория, где ученые могут проводить разного рода эксперименты. Именно для этого в космос могут отправлять не только людей.

Близнецы

Скотт и Марк Келли - уникальны. Они единственные однояйцевые близнецы-космонавты. Однако, на орбиту отправили только одного - Скотта. И на более длительный срок - аж целый год (хотя обычно в космосе находятся до полугода), чтобы изменения, которые с ним произойдут были бы более наглядными и заметными. И не зря. После возвращения Скотт "вытянулся" на 5 см, потерял в весе, а совокупность микроорганизмов кишечника полностью изменилась. К тому же, если опираться на результаты первого исследования, претерпел изменения и его геном. Ученые NASA говорят о том, что в его теле активнее стали работать "космические" гены. Они то и есть причина всех изменений. И даже если некоторые показатели (как, например, рост) стали прежними через некоторое время, примерно 7% генов остались неизменными и уже прижились в его организме. По мнению ученых, это все лишь защитная реакция организма на "космический" стресс, который воспринимается как опасность и угроза.

Мыши

Эксперименты на мышах всегда были распространены. На людях же нельзя - не этично. Поэтому мышей и отправили в космос, чтобы посмотреть реакцию их организма на полет и длительное нахождение в космосе. После одного из полетов стало ясно, что полеты в космос очень негативно влияют на печень. Как говорят ученые, полет начал процесс образования фиброза (когда соединительная ткань разрастается). Кстати, в космосе есть не только мыши, но и их эмбрионы (замороженные). По возвращении из имплантируют мышам-матерям и наблюдают развитие плода.

Сперматозоиды

Перед переселением на новые планеты, нужно еще исследовать эффект радиации солнца на половые клетки, что в космосе в сотни раз больше. К тому же, не стоит забывать и о микрогравитации, которая способна увеличивать скорость сперматозоидов. В этом вновь помогли мыши. В 2017 замороженную сперму отправили в космос на 9 месяцев. После возвращения выяснилось, что изменения были совсем незначительны. Как итог - на Земле теперь живут девять вполне здоровых "космических" мышат, которые даже уже успели дать такое же здоровое потомство. Ученые пришли к выводу, что космос достаточно подходит для оплодотворения.

Пиво

В 2017 году Budweiser сообщили, что хотят отправить ячмень на МКС. Зачем же? На самом деле для того, чтобы стать первыми производителями пива в космосе. По плану хотят отправить около 20 семян. Будут исследовать поведение семян в космосе в микрогравитации и невесомости. Эксперимент очень интересный, и важный, однако когда его воплотят в жизнь еще не известно. Несколько раз его уже откладывали.

Фото: choiz.me

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