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Из язычников в христиане - кто они?18.10.2018 | 15:41
На протяжении столетий, а по мнению некоторых историков и тысячелетий. На территории современной России преобладала языческая вера. Проявлений ее на данной территории, было великое множество. Но с образованием государственности, стал острый вопрос об объединении веры. В то время, только вера могла дать возможность жить разным племенам в мире и согласии. Такой верой оказалось христианство. Людям веками верящих в своих идолов, было очень сложно изменить своим традициям. Именно по этой причине некоторые языческие божества, стали христианскими.
Языческий бог Велес, иногда называемый Волос, считался у язычников покровителем домашнего скота. По этой причине, заботится о христианском скоте выпала честь святому Власию. Созвучность имен сделала свое дело. И как гласит житие, святой Власий мог лечить домашних животных. Ну и так совпало, что день почитания Святого Власия, выпадает на день почитания бога Велеса, а именно 11 февраля.
Перуна - Бога грома и молний, предприимчивые христиане заменили Пророком Ильёй. Ещё не так давно, во время грозы, люди говорили, что это святой Илья на колеснице по небу катается. А в Библии пророк Илья частенько вызывал дожди и низводил огонь с небес. Ну и соответственно второго августа, в Перунов день, теперь отмечается день пророка Ильи.
Бога кузнеца Сварога, заменили два святых, Кузьма и Демьян. Их имя со временем стали произносить и писать вместе - Кузьмадемьян. Эти святые были покровителями всех русских кузнецов, у которых праздник отмечался на день Кузьмадемьяна, 1 ноября. В деревнях по такому случаю убивали и сжигали петуха. Ну и соответственно в этот день до христианства, петуха сжигали в честь Сварога.
У Бога Ярило, заменой стал Юрий или Георгий Победоносец. Юрьев день отмечается 23 апреля. Тогда же наши предки и чествовали Ярило. Бог солнца Ярило вершил победу весны над зимой. Так и Георгий покровительствует воинам.
Это далеко не весь список подмененных древних богов. Таким образом, хитростью, а иногда и оружием, на древних, славянских землях насаждалась христианство. Но надо заметить, именно христианская, православная вера стала объединяющим фактором для русского народа.
Фото: xristos.su
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