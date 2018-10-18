Мозг, как деликатес

18.10.2018 | 22:49

Мы часто в обычных разговорах используем фразу типа она или он мне "мозги выедает". Но дело в том, что в мире существуют представители, которые делают это буквально. И самое интересное, делают это с большим удовольствием.

Давайте сначала разберемся у кого самые необычные мозги.

Ну человек хоть и разумный, но его мозг занимает лишь 3% от всего тела.

А вот у пауков мозг просто огромен. Чтобы понять насколько он велик, надо знать, что он выдавливает некоторые внутренние органы в лапы. У некоторых видов пауков, мозг занимает 80% всего тела.

А вот у дятла мозг находится в специальном воздушном мешочек. Он-то и является амортизатором при ударах клювом. У маленькой пиявки имеется 32 нервных узла, эти узлы и являются мозгом этого животного. Такое устройство организма помогает обслуживать целых пять пар глаз. В природе мозгом питаются некоторые представители всех отрядов. Насекомые, животные, люди и даже растения не прочь полакомиться мозгом.

И так перейдем к мозгоедам. Есть один вид грибка, который поражает мозг муравьев. Мало того, что он питается мозгом, он еще и управляет волей насекомого. Попав в мозг грибок заставляет муравья подчинятся. Сначала муравей уходит из муравейника, а за тем, грибок гонит муравья, на высокий стебель травы, где муравей умирает, а грибок прорастает и разлетается по округе в виде спор.

Один из видов кенгуру-Люмхольтца. Несмотря на свой травоядный образ жизни, очень любят поймать птичку, расколоть ей череп и съесть мозг. Само тельце жертвы, кенгуру выбрасывает.

Птицы в свою очередь тоже являются любителями мозга. Синицы иногда убивают летучих мышей. Клювом пробивая их черепа и вытягивая мозг. Бурундуки не откажут себе в удовольствии полакомиться мозгом полевой мыши. Человек думая, что его мозг надежно защищен, может стать жертвой свиного цепня. Паразит этот, способен вырастать до нескольких метров. И добираясь до мозга человека, - безжалостно убивает его. В странах Юго-Восточной Азии, в ресторанах человек уже сам может отведать мозг обезьян. Причем за крупную сумму, вам предложат мозг ещё живого шимпанзе. Повара утверждают, что именно в таком виде он наиболее вкусен.

Фото: onedio.com

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