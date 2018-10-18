Мозг, как деликатес

|in english
|ქართულად
|Главная
|Новости
|Аналитика
|События
|Видео
|Архив
-
Архив мнений
- Обезьяны-игроманы проливают свет на природу рискованного поведения 2018-10-21 14:17
-
- Покупка через интернет - страхи долой 2018-10-19 22:49
- Из язычников в христиане - кто они? 2018-10-18 15:41
-
- Фастфуд - спасение или угроза? 2018-10-17 22:28
- Зачем в космос отправляют пиво, сперматозоиды и мышей 2018-10-17 19:21
Мозг, как деликатес18.10.2018 | 22:49
Мы часто в обычных разговорах используем фразу типа она или он мне "мозги выедает". Но дело в том, что в мире существуют представители, которые делают это буквально. И самое интересное, делают это с большим удовольствием.
Давайте сначала разберемся у кого самые необычные мозги.
Ну человек хоть и разумный, но его мозг занимает лишь 3% от всего тела.
А вот у пауков мозг просто огромен. Чтобы понять насколько он велик, надо знать, что он выдавливает некоторые внутренние органы в лапы. У некоторых видов пауков, мозг занимает 80% всего тела.
А вот у дятла мозг находится в специальном воздушном мешочек. Он-то и является амортизатором при ударах клювом. У маленькой пиявки имеется 32 нервных узла, эти узлы и являются мозгом этого животного. Такое устройство организма помогает обслуживать целых пять пар глаз. В природе мозгом питаются некоторые представители всех отрядов. Насекомые, животные, люди и даже растения не прочь полакомиться мозгом.
И так перейдем к мозгоедам. Есть один вид грибка, который поражает мозг муравьев. Мало того, что он питается мозгом, он еще и управляет волей насекомого. Попав в мозг грибок заставляет муравья подчинятся. Сначала муравей уходит из муравейника, а за тем, грибок гонит муравья, на высокий стебель травы, где муравей умирает, а грибок прорастает и разлетается по округе в виде спор.
Один из видов кенгуру-Люмхольтца. Несмотря на свой травоядный образ жизни, очень любят поймать птичку, расколоть ей череп и съесть мозг. Само тельце жертвы, кенгуру выбрасывает.
Птицы в свою очередь тоже являются любителями мозга. Синицы иногда убивают летучих мышей. Клювом пробивая их черепа и вытягивая мозг. Бурундуки не откажут себе в удовольствии полакомиться мозгом полевой мыши. Человек думая, что его мозг надежно защищен, может стать жертвой свиного цепня. Паразит этот, способен вырастать до нескольких метров. И добираясь до мозга человека, - безжалостно убивает его. В странах Юго-Восточной Азии, в ресторанах человек уже сам может отведать мозг обезьян. Причем за крупную сумму, вам предложат мозг ещё живого шимпанзе. Повара утверждают, что именно в таком виде он наиболее вкусен.
Фото: onedio.com
Еще по теме:
«Школа жизни» в животном мире | Правда.Ру
Побороть обжорство помогут... ящерицы
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info новости статьи все