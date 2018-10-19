Покупка через интернет - страхи долой

19.10.2018 | 22:49

Общаясь с разными людьми, был удивлен, как много человек боятся покупать товары в Китае. Все как один, рассказывают истории, что у кого-то украли деньги, или прислали вместо планшета, разделочная доску.

Как и на любом рынке, нас могут обмануть. Но мы сами иногда виноваты в том, что нас облапошили. Ну есть же возможность попробовать арбуз, почему надо верить на слово бородатому продавцу что он "сладкий как мясо"?

Так и на иностранных торговых площадках возможен обман. Но уверяю вас, возможностей обмануть, там намного меньше.

На пальцах расскажу, что нужно сделать, чтобы не плакать при резке лука на доске за 300$.

Главное надо понять, что деньги, которые вы отправили за товар, не попадают к продавцу. Они как бы зависают на счете самой площадки. И уйдут, когда вы подтвердите получение. До этого ваши деньги под защитой.

Регистрация.

Очень внимательно вводите регистрационные данные, особенно свой адрес и почтовое отделение. Одна ошибка, может заставить вашу посылку кататься по стране, долго и нудно.

Выбор товара.

Если вы ищите определенный товар, то сначала посмотрите и почитайте обзоры. На китайских площадках, понять какие функции или свойства у товара, сложно. Иногда читая описание, можно лопнуть от смеха.

Когда вы определились с товаром, старайтесь искать его не только на русском, но и на английском. С переводом у китайцев, беда. Вообще всю переписку ведите на английском. Онлайн переводчик вам в помощь, его вполне достаточно.

Не гонитесь, за ценой. Если вы нашли нужный товар в двое дешевле, чем средняя цена по сайту, это скорее всего кидалово. В лучшем случае, вас попросят отзыв, но ничего не пришлют. Так, некоторые новички накручивают рейтинг.

Если у магазина хороший рейтинг, много доставок в вашу страну, и хорошие отзывы. То смело совершайте покупку. Китайцы очень серьезно подходят к торговле. И если действительно придет некачественный или испорченный товар, то с вероятностью 95 процентов, вам вернут деньги. Перед покупкой советую пообщаться с продавцом. Уверяю, китайцы очень охотно отвечают на вопросы.

Покупка.

После нажатия кнопки «купить», вы пройдете обычную процедуру оплаты онлайн.

Сначала надо дождаться отправки товара. Если отправки нет очень долго, где-то три дня, смело отменяйте сделку. Но пока вы ждёте отправку, напишите несколько писем с вопросами к продавцу. Сообщите что, если товар будет качественный, вы будете покупать у него постоянно. Эта хитрость поможет получить к покупке несколько подарков. Мелочь, а приятно.

Ожидание.

Следите за передвижением вашей посылки. Что касаемо Азии, трекер отслеживается хорошо, но попадая в Россию можно потерять его из виду.

Не переживайте, следите за временем доставки. Если до конечного времени, остаётся дней 5, отменяйте сделку. Подобное действие, заставит систему шевелиться. И скорее всего, ваш товар быстро найдется. Но если вы пропустите и не уследите за временем. То это воспринимается системой как подтверждение получения товара.

Распаковка.

Не нужно распаковывать посылку на почте. Только если вы уверены, что товар испорчен. Сразу, сделайте снимки или лучше видеосъемку. После такой съемки, скорее всего деньги вернут. Если вы вскрывает посылку дома, не ленитесь и снимайте процесс на видео. Это касается дорогих покупок. Если вы получили мелочь, то для возврата средств, хватит и фоток дефектов.

Обязательно пишите отзывы и прикладывайте фото. Особенно, если не довольны качеством. Это поможет уберечь от проблем других покупателей.

Деньги возвращаются не сразу, причем часто без уведомления. Потому не паникуйте. Или следите за своим счетом или звоните в банк справляетесь о транзакции.

Если соблюсти все эти рекомендации, то покупка в интернете принесет удовольствие.

Фото: Укр-Китай Логистика

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