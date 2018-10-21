Обезьяны-игроманы проливают свет на природу рискованного поведения

21.10.2018 | 14:17

Исследователи определили ключевую область мозга, отвечающую за рискованное поведение, благодаря двум обезьянам, которых они обучали играть в азартные игры.

Прежде чем макаки-резус смогли начать играть, исследователи начали тренировать их, показывая квадраты разных цветов, на основе чего обезьяны понимали, какую награду они могут получить - воду или сок.

«Они знают, какой цвет подразумевает нужное им количество напитка», - говорит Вейт Ступхорн, доцент психологических наук и когнитивной психологии Университета Джона Хопкинса. «В дикой природе они всё время делают почти то же самое, за некоторыми исключениями. Поэтому мы связывали их обучение с тем, что они уже знают, например, «эта ягода лучше, чем этот корень». Или наоборот».

Однако Ступхорн отметил, что их гораздо сложнее научить предсказывать вероятность чего бы то ни было.

Исследование возглавила Ксиаомо Чен. Вместе с Ступхорном они показывали обезьянам квадраты с двумя цветами сразу, чтобы научить их понимать наличие двух разных возможностей. Следующий урок заключался в том, что белые квадраты большего размера означали более высокие шансы на получение желаемого результата. Обезьяны поняли и это.

В качестве проверки учёные провели испытания, в которых два варианта имели одинаковую вероятность, но отличались разной величиной максимальных выплат, а также испытания, где вероятности были разными, а размер выплат одинаковым. Обезьяны почти всегда выбирали лучший вариант, показывая, что они знают, что делают.

Чтобы увеличить уровень точности, Чен и Ступхорн обучили обезьян играть в эту игру полностью визуально: они не нажимали ни одной кнопки и не издавали никаких звуков, а только смотрели на квадрат, который хотели выбрать.

Игра по-крупному

Обезьяны оказались очень азартными и постоянно выбирали варианты с более высокими потенциальными наградами и более низкими шансами на победу.

«Возможно, они были бы ещё более склонны к рискованному поведению, если бы существовал риск боли или реальной опасности, но, по понятным причинам, мы не можем это проверить», - объясняет Ступхорн.

Несмотря на это, обезьянам понравились азартные игры, и это позволило Чен и Ступхорну изучить механизмы мозга, которые стоят за рискованным поведением.

Замораживание мозга

Исследователям уже известно, что лобная кора мозга отвечает за принятие решений. Но Чен и Ступхорн хотели знать, связана ли конкретная область, а именно дополнительное поле для глаз, с принятием рискованных решений.

Самый простой способ проверить, что контролирует конкретная область мозга, это отключить её. Это можно сделать временно, охлаждая нейроны до тех пор, пока они не станут слишком холодными, чтобы убрать потенциал их действия.

Удобно, что дополнительное поле для глаз имеет глубину около 1 мм, поэтому исследователи могут остудить, то есть отключить его при помощи наружного холода.

После того как они это сделали, поведение обезьян изменилось: они стали более склонными к риску.

Однако были выявлены и другие аспекты поведения, на которые отключение вышеупомянутой области мозга не повлияло. В частности, неизменным осталось то, что обезьяны с большей вероятностью сыграют в азартную игру ещё раз после победы, и то, что после поражения их манера игры станет менее рискованной - обычное поведение как для обезьян-игроманов, так и для азартных игроков человеческой особи.

«Специфика этого эксперимента была крайне захватывающей», - заявил Ступхорн. «Оно показало, что вы можете разложить механизмы, которые в совокупности составляют азартные игры».

Полученные данные проведённого исследования могут помочь сделать лечение людей, страдающих игорной зависимостью, более эффективным.

Фото: Web-Zoopark.Ru

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