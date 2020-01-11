Родители и дети: как вписать любовь в воспитательный процесс

Без чего невозможны отношения родителей и детей? Конечно же, без любви. Но как она должна проявляться и как эти проявления должны соотноситься с общей канвой строгого или демократичного воспитания, многие родители могут только догадываться.

Как дети себя оценивают?

У маленького ребенка не сформированы никакие объективные критерии: как оценить себя? Они способны воспринимать только жесты, интонации, слова взрослых, которые их либо хвалят, либо ругают. Постоянные упреки и нарекания родителей могут вызвать в малыше негативное восприятие: «Я плохой», «Меня не любят». Именно поэтому взрослым стоит непременно задуматься над тем, какой посыл несут они каждым своим обращением к ребенку. Тем более в младшем возрасте это влияние оказывается особенно ощутимо. В этот период ребенку как никогда нужна родительская забота, любовь и полное принятие.

Неуверенность в том, что его любят, вызывает у ребенка желание постоянно искать подтверждения материнской любви. Психологически выжить в будущем детям и помогает безусловная родительская любовь. Поэтому важно демонстрировать, что чадо любят не за хорошее поведение и поступки, а просто так, потому что оно есть.

Проявления любви

Для детей очень важно слышать слова о том, как их любят, поэтому необходимо как можно чаще говорить о своих искренних чувствах. Ласка, прикосновения матери действуют на ребенка лучше любого лекарства. Согласно исследованиям ученых, каждому человеку требуется как минимум четыре объятия в день, чтобы просто выжить, а хорошее самочувствие и настроение возможны только после того, как было совершено более восьми объятий. Что тогда говорить о ребенке? Кроме того, мама воспринимается детьми как центр любви, где он ищет защиту. Если маленькие дети в случае опасности бегут к маме, то в более старшем возрасте ощущение защиты приобретается за счет семейных посиделок, разговоров, ритуалов. Так ребенок чувствует, что он не один в этом сложном противоречивом мире.

Хвалить или ругать?

Большинство родителей ставят в тупик ситуации, когда ребенок ведет себя неправильно. Что делать в этих случаях: повышать голос, взывать к совести или просто промолчать?

Выработка условных рефлексов - наказание за проступок - это не тот способ, который позволит выстроить гармоничные отношения с ребенком. Важнее осознать для себя, что любые проявления чада не позволят поколебать уровень его принятия. Только тогда критика будет эффективной и полезной для малыша, который будет уверен в несомненности родительской любви.

Любви много не бывает

Очень важно понять: в чем проявляется любовь к ребенку? В тоннах нежности, в гигабайтах поцелуев или же в уважительном отношении к нему как к личности, которая имеет свои потребности и желания. Слепая родительская любовь застит взрослым глаза и зачастую не идет на пользу ребенку, который начинает искать выгоду в безусловной покорности мамы и папы. Таким образом любовь перерастает в животное чувство, не дающее ничего, кроме зависимости и привязанности.

Доверие - самое главное

Как завоевать доверие ребенка? Ответ на этот вопрос не так-то прост. Искусственно, намеренно это сделать не получится ни при каких условиях. Родителям стоит не бояться открыться своим детям, предстать такими, какие они есть на самом деле, довериться самим, не боясь потерять авторитет. Только тогда ребенок будет видеть старших не как роботов, машин, не допускающих ошибок, а как живых людей, способных на искренние эмоции и чувства, а главное - на понимание.

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