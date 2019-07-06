Влияние дисморфофобии на детей

Подростковые годы сильно влияют на чувство идентичности и самооценку детей, особенно потому, что их тело и разум меняются и растут быстрыми темпами. Подростки, которые борются с телесным дисморфическим расстройством, могут нуждаться в большей помощи, чем может себе представить большинство родителей.

Телесное дисморфическое расстройство наносит удар в уязвимом возрасте

Телесное дисморфическое расстройство (дисморфофобия) - это психическое расстройство, которое заставляет людей постоянно думать о своих недостатках во внешности. Эти недостатки могут быть небольшими и, следовательно, невидимыми для других, но для человека с дисморфофобией эти предполагаемые дефекты во внешности могут быть всепоглощающими.

Согласно исследованиям, это расстройство часто проявляется в детстве или в более позднем подростковом возрасте, причем средний возраст диагностированных составляет 16 лет. Поскольку подростки часто переживают много трудных изменений в течение этого периода времени, их дисморфофобия может остаться незамеченной родителями или просто восприниматься как продолжение подросткового страха. Тем не менее, дисморфофобия и общее навязчивое недовольство внешностью могут быть не единственной проблемой психического здоровья.

Сопутствующие нарушения часто поражают подростков с дисморфофобией

В этом же исследовании подчеркивалось, что у детей, борющихся с проблемой дисморфофобии, часто возникают другие сопутствующие проблемы с психическим здоровьем. Поскольку дисморфофобия считается частью обсессивно-компульсивного семейства расстройств, неудивительно, что тревожность является одной из распространенных проблем психического здоровья.

Депрессия является еще одним важным фактором, наряду с суицидальными мыслями и попытками суицида. Кроме того, было обнаружено, что расстройства пищевого поведения также являются сопутствующими заболеваниями.

Признаки, что у вашего ребенка может быть дисморфофобия

Как правило, люди с дисморфофобией испытывают одержимость одной или несколькими частями своего тела, такими как:

черты лица, то есть прыщи, размер носа, цвет лица и т. д.;

кожа и вены;

появление волос;

гениталии;

грудь;

общая мускулатура.

Эти признаки могут проявляться в ряде симптомов. Некоторые симптомы дисморфофобии, которые вы можете видеть у своего сына или дочери:

Постоянно озабочен своими недостатками.

Отказ от социального взаимодействия, чтобы люди не видели недостатки.

Тратит слишком много времени на укладку волос, макияж или одежду, чтобы скрыть недостатки.

Постоянно ищет ваших и других заверений в своей внешности.

Способы, которыми родители могут помочь детям, борющимся с дисморфофобией

Ваша поддержка и понимание могут изменить мир вашего ребенка. Даже если подростки иногда ведут себя так, будто они не хотят с вами разговаривать, знание, что вы готовы выслушать, может помочь им почувствовать себя менее изолированными от своих навязчивых идей.

Если у вашего ребенка депрессия или другие сопутствующие заболевания, следует обратиться к профессионалам, в которых нуждается ваш ребенок.

Предоставьте детям точную медицинскую информацию, например, пищевая ценность пищи или лучшие варианты тренировок, что поможет стать им более здоровыми.

Родительское поведение также играет важную роль в самовосприятии ребенка, поэтому важно, чтобы родители моделировали здоровое поведение.

Фото: obozrevatel.com

https://psychcentral.com/blog/body-dysmorphic-disorders-impact-on-kids-today/