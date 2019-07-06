Влияние дисморфофобии на детей
Телесное дисморфическое расстройство наносит удар в уязвимом возрасте
Телесное дисморфическое расстройство (дисморфофобия) - это психическое расстройство, которое заставляет людей постоянно думать о своих недостатках во внешности. Эти недостатки могут быть небольшими и, следовательно, невидимыми для других, но для человека с дисморфофобией эти предполагаемые дефекты во внешности могут быть всепоглощающими.
Согласно исследованиям, это расстройство часто проявляется в детстве или в более позднем подростковом возрасте, причем средний возраст диагностированных составляет 16 лет. Поскольку подростки часто переживают много трудных изменений в течение этого периода времени, их дисморфофобия может остаться незамеченной родителями или просто восприниматься как продолжение подросткового страха. Тем не менее, дисморфофобия и общее навязчивое недовольство внешностью могут быть не единственной проблемой психического здоровья.
Сопутствующие нарушения часто поражают подростков с дисморфофобией
В этом же исследовании подчеркивалось, что у детей, борющихся с проблемой дисморфофобии, часто возникают другие сопутствующие проблемы с психическим здоровьем. Поскольку дисморфофобия считается частью обсессивно-компульсивного семейства расстройств, неудивительно, что тревожность является одной из распространенных проблем психического здоровья.
Депрессия является еще одним важным фактором, наряду с суицидальными мыслями и попытками суицида. Кроме того, было обнаружено, что расстройства пищевого поведения также являются сопутствующими заболеваниями.
Признаки, что у вашего ребенка может быть дисморфофобия
Как правило, люди с дисморфофобией испытывают одержимость одной или несколькими частями своего тела, такими как:
- черты лица, то есть прыщи, размер носа, цвет лица и т. д.;
- кожа и вены;
- появление волос;
- гениталии;
- грудь;
- общая мускулатура.
Эти признаки могут проявляться в ряде симптомов. Некоторые симптомы дисморфофобии, которые вы можете видеть у своего сына или дочери:
- Постоянно озабочен своими недостатками.
- Отказ от социального взаимодействия, чтобы люди не видели недостатки.
- Тратит слишком много времени на укладку волос, макияж или одежду, чтобы скрыть недостатки.
- Постоянно ищет ваших и других заверений в своей внешности.
Способы, которыми родители могут помочь детям, борющимся с дисморфофобией
Ваша поддержка и понимание могут изменить мир вашего ребенка. Даже если подростки иногда ведут себя так, будто они не хотят с вами разговаривать, знание, что вы готовы выслушать, может помочь им почувствовать себя менее изолированными от своих навязчивых идей.
Если у вашего ребенка депрессия или другие сопутствующие заболевания, следует обратиться к профессионалам, в которых нуждается ваш ребенок.
Предоставьте детям точную медицинскую информацию, например, пищевая ценность пищи или лучшие варианты тренировок, что поможет стать им более здоровыми.
Родительское поведение также играет важную роль в самовосприятии ребенка, поэтому важно, чтобы родители моделировали здоровое поведение.
Фото: obozrevatel.com
https://psychcentral.com/blog/body-dysmorphic-disorders-impact-on-kids-today/