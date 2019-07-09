Нарциссические семьи: рост в зоне военных действий

Когда вы воспитываетесь в нарциссической семье, вам может показаться, что помощи нет. Нарциссические родители часто сосредоточены на себе. Они будут относиться к своим детям как к «самодостаточным помощникам», служащим для поддержки их и их представления о себе.

Сделаете то, что хорошо отражается на них, и вы вдруг станете «золотым ребенком». Сделаете ошибку, попросите о помощи или выскажите свою уязвимость, и вы сами по себе или, еще хуже, вас высмеют.

Дети в этой ситуации быстро узнают, что их потребности нежелательны. Поскольку они воспитываются в условиях игнорирования или подавления их естественного чувство того, кем они являются, они становятся отчужденными от своего истинного я. В терапии может потребоваться много работы, чтобы разгадать этот процесс маскировки и раскрыть истинное «я».

Стыд - это фундаментальное слабое место для нарциссистов. Их уязвимость вокруг стыда заставит их проецировать это на других, включая своих детей.

Поскольку они склонны к привязанности, все дети будут стремиться к фигуре привязанности, работая над поддержанием отношений с родителями и ища поддержки, успокоения и подтверждения. Но самовлюбленный родитель часто неспособен или не желает обеспечить эмоциональное подтверждение, необходимое растущему ребенку. Они будут слишком увлечены своими собственными потребностями, чтобы быть настроенными на своего ребенка или предоставить ответы, которые помогут детям научиться понимать свои собственные эмоции.

В некоторых случаях эти нарциссические родители будут поражены собственной историей травмы.

Столкновение с эмоциональными потребностями ребенка может вызвать болезненные, порой разрозненные воспоминания о собственном младенчестве и детстве. Этих переживаний будет более чем достаточно, чтобы помешать им сочувствовать своим детям.

Ребенок в этой среде вскоре узнает, что его эмоции являются подавляющими для родителя, и он неосознанно потеряет связь со своими подлинными реакциями и чувствами, понимая, что они могут быть встречены враждебно.

Нарциссические семьи часто действуют в атмосфере запутанности и секретности, где не хватает здоровых границ и открытого диалога. Связь будет неясной, возможно, косвенной. Те, кто просят, чего хотят, скоро узнают, что это не приветствуется. Эмоции не будут выражаться словами, а будут разыгрываться иногда с применением насилия или словесных оскорблений. Время от времени привыкание будет использоваться для маскировки боли основных чувств, делая родителей еще менее доступными для их детей.

Нарциссический дом временами может напоминать зону военных действий со скрытыми ловушками и взрывающимися эмоциями.

Для маленьких детей непредсказуемость и невысказанная напряженность в такой атмосфере могут быть особенно вредными. У большинства детей, которые сталкиваются с такой средой, развивается реакция на травму.

Будучи взрослыми, эти дети часто не знают о травме, которую они пережили. Они будут уязвимы для депрессии, тревоги и одиночества. Некоторые найдут способ справиться со своей непризнанной болью через зависимость. Остальным будет интересно, почему им трудно общаться с другими или доверять.

Только через психотерапию эти дети постигнут себя и, в конце концов, смирятся с болью своего прошлого.

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Фото: obozrevatel.com