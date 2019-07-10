Как развить эмпатию у детей

Большая часть сегодняшних новостей и средств массовой информации подчеркивает неспособность людей воспринимать чужую точку зрения. Поскольку этот навык может снижаться, важность обучения этому навыку для наших детей является жизненно важной.

Исследования ищут способы того, как лучше всего сделать это. Два австралийских исследователя изучили 19 исследований по обучению эмпатии в рамках комплексного анализа. Они обнаружили, что программы с наибольшим эффектом сосредоточены на трех ключевых компонентах:

Понимать эмоций других.

Чувствовать эмоции, которые испытывают другие.

Точно комментировать эмоции.

Вот наиболее эффективные способы повысить эти навыки.

Моделирование

Родители должны оценить свой собственный эмоциональный интеллект и быть в курсе поведения, которое они моделируют. Дети прекрасно понимают, как окружающие справляются с конфликтом.

Например, мать смотрела напряженную сцену из фильма Диснея со своим 4-летним ребенком. Маленькая девочка слегка взвизгнула и закрыла лицо одеялом, выражая свою испуганность. Мать ответила: «Не бойся! Это даже не страшно!» Если родитель отвергает чужую боль, говоря «ты слишком остро реагируешь» или «не стоит так драматизировать», ребенок, скорее всего, последует его примеру, когда столкнется с чужим страданием.

Потратьте время, чтобы обозначить и описать свои собственные эмоции и физиологическое состояние, рассказывая, когда вы разделяете радость или боль других.

Обучение

Воспользуйтесь возможностью дать четкие эмоциональные наставления. Ряд исследований выявил различия в эмпатии в зависимости от того, как родители дисциплинировали своих детей. Родители, которые быстро наказали и сделали выговор ребенку за его неправильное поведение, не оставили места для перспективы. Родители, которые были более авторитетными, нашли время, чтобы указать, как действия ребенка повлияли на окружающих.

Родители должны учить своих детей часто распознавать эмоции других людей, особенно когда эмоции являются результатом действий ребенка.

Практика

Этот сложный навык трудно освоить взрослым, не говоря уже о детях. 18-месячный ребенок учится этому навыку не так, как 3-летний, и это нормально. Вероятно, будут времена, когда ребенку, кажется, доставляет удовольствие боль других, и это может быть нормальным, поскольку они продолжают взрослеть. Часть мозга, связанная с перспективой, все еще развивается в течение первых лет. Не расстраивайтесь, просто тренируйтесь, тренируйтесь, тренируйтесь. Попробуйте обсудить эмоции книжных и телевизионных персонажей и по очереди изображать различные выражения лица.

Обратная связь

Выражение сочувствия к другим станет более естественным, так как родители дадут отзыв о действиях своего ребенка. Например, если ваш ребенок начинает плакать вместе со своим другом из-за проходящего мимо домашнего питомца или празднует чужую футбольную победу, признайте это.

Когда ребенок помогает или причиняет боль другому человеку, спросите своего ребенка, что, по его мнению, чувствует другой человек. Направьте его на соответствующий ответ и ободрите. Разъясните, как его действия повлияли на других.

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Фото: ttsdschools.org