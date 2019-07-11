Депрессия родителя - удар по ребенку

Школы сообщают о поступлении все большего числа детей, которые, по-видимому, не в состоянии освоить основные требования: сидеть, концентрировать внимание и контролировать себя. Все больше детей обучаются по специальным учебным программам.

Никто не знает, почему это происходит. Некоторые винят в этом учащающиеся случаи разводов, некоторые - семьи, где оба родителя с головой погружаются в карьеру.

В то же время частота клинической депрессии среди взрослых, включая родителей, является почти эпидемической и продолжает расти. Сегодня почти двадцать процентов населения соответствуют критериям для той или иной формы депрессии. И это не означает, что люди временно чувствуют тоску и скуку, а на следующей неделе они будут чувствовать себя лучше и все придет в норму. Это люди, которые испытывают реальные трудности в жизни. Подсчитайте каждого пятого человека, которого вы видите на улице - вот сколько людей в вашем обществе могут страдать от депрессии. Мы должны осознать связь между депрессией взрослого человека и поведением детей.

Связь между проблемами детства и родительской депрессией

Хорошие детские терапевты знают, что часто, когда у ребенка есть те или иные проблемы, у родителей наблюдается депрессия. Хотя родители часто чувствуют, что поведение ребенка является источником их страданий, на самом деле часто ребенок реагирует на депрессию родителей.

Известны крайние случаи, когда родители «изгоняли» проблемного ребенка из дома (отправляя в частную школу, оставляя с родственниками или сбегая) только для того, чтобы следующий ребенок в этом же возрасте вступил в ту же неприятную роль.

Родитель, возможно, никогда не осознавал, что на самом деле он или она находится в депрессии. Когда удается успешно лечить депрессию, у родителя появляется энергия, чтобы фокусировать внимание, установить пределы, быть твердыми и последовательными - и, как следствие, поведение ребенка улучшается.

Цикл депрессии

Существует большое количество исследований, подтверждающих, что дети родителей, которые находятся в состоянии депрессии, сами подвержены высокому риску депрессии, а также токсикомании и разному роду антиобщественных действий.

Многие исследования показали, что матери, находящиеся в депрессии, испытывают трудности во взаимодействии со своими детьми; они менее чувствительны к потребностям ребенка и менее последовательны в своих реакциях на поведение ребенка. Дети выглядят более несчастными и изолированными, чем их сверстники. Их с трудом удается утешить, они выглядят вялыми, их трудно накормить и уложить спать.

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