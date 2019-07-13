Как оставаться семьей, даже вдали друг от друга

Возможно, ваша жена или муж работают. Или, может быть, одному из вас пришлось устроиться на работу в другом городе, например вы получили продвижение по службе, требующее переезда, а другому нужно было остаться, чтобы сохранить свое место. Или, может быть, одному из вас пришлось ненадолго остаться с пожилым больным родителем.

Какова бы ни была причина, теперь вы попадаете в растущее число родителей, состоящих в браке, которые предпочли бы быть вместе, но которые должны расстаться какое-то время, может быть, надолго. Как обоим родителям оставаться активными в качестве родителей и быть вместе в качестве партнеров?

Тем не менее, совместное воспитание, когда один из вас должен быть в отъезде, не должно быть несчастным опытом. При вдумчивом планировании партнеры могут поддерживать любовные отношения друг с другом и быть эффективными как родители.

Делайте все возможное, чтобы быть добрыми друг к другу.

Ежедневные обязанности трудны для родителя, который остается дома. Быть часто вне привычных домашних событий одинаково трудно для отсутствующего родителя. Да, вы оба иногда разочарованы ситуацией. Да, другой, возможно, не полностью понимает все, с чем вы справляетесь и смиряетесь. Но это не поможет, если вы будете сражаться друг с другом. Сделайте приоритетом вставать на место друг друга и работать командой.

Заранее решите, какие решения действительно эффективнее принимает родитель, который остался дома.

Поговорите вместе о том, какой уровень принятия решений необходимо разделить и какие решения вы оба можете с уверенностью передать родителю, который находится дома. Имейте в виду, что даже при наилучшем планировании будут моменты, когда необходимо быстро принять решение. Для родителя в отъезде важно доверять решениям партнера.

Поддерживайте друг друга.

Вы не должны подрывать авторитет друг друга. Важно, чтобы дети считались с мнением каждого из родителей. Если есть расхождения во взглядах, поговорите лично с вашим супругом, и придите к соглашению, прежде чем представлять решение ребенку.

Ни один из родителей не должен превращать другого в угрозу.

В подобных ситуациях часто возникают угрозы «подожди, пока твой отец вернется домой» или «ты просто подожди, пока я вернусь домой». Решайте проблемы по мере их возникновения.

Используйте технологии для чрезвычайных ситуаций и для регулярного контакта.

У родителей нет причин брать на себя все бремя ответственности за семью, когда супругу достаточно одного телефонного звонка. Если вы не можете быть на связи во время работы, особенно важно убедиться, что вы запланировали время для принятия важных решений. Регулярное, запланированное общение по мобильному телефону или через веб-камеру, как с детьми, так и между супругами, помогут держать родителей в курсе последних событий по семейным вопросам и могут сделать время, проведенное вдали друг от друга, гораздо менее одиноким.

Когда вы вместе, пусть дети увидят, что их родители любят друг друга.

Будьте вежливы и добры. Постарайтесь найти время для «свидания», даже если это будет просто чашечка кофе в местной закусочной. Когда дети знают, что их родители любят и поддерживают друг друга, они чувствуют себя в большей безопасности, когда один или другой должны уехать. Когда потребности родителей в любви, внимании и привязанности удовлетворяются во время посещений, им обоим легче распределять время.

Фото: kleos.ru