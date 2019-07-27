Как поладить с трудным ребенком: советы психолога

Мама зовет мыть посуду, а ребенок дерзит, при этом может целый день просидеть в компьютере. А еще лучше - раскидает вещи и никогда не уберет, да еще и гадостей наговорит. При таком поведении родителям сложно оставаться спокойными.

Из зоны неуспеха

Лето - такое замечательное время, когда ребенок не скован никакими рамками. Родители не заставляют делать уроки, а с утра не будят в школу. Ребенок становится довольно послушным, а родители удивляются, куда пропал тот мальчик, который будто не слышал их просьб.

Многие семьи забывают о проблемах из-за того, что ребенок выходит из зоны постоянного неуспеха и оценивания. А родители перестают считать себя плохими матерью или отцом. В итоге начинается обычная счастливая жизнь. Но если это не тот случай, а ребенок летом упирается и говорит резкие слова, то нужно что-то предпринимать.

Защитный рефлекс

Многие дети ведут себя грубо для защиты. Родители могут представить, как неприятно, когда в грубом тоне постоянно просят что-то сделать. Грубый тон, конечно, тоже появился не случайно - это своеобразный защитный родительский рефлекс. Папа или мама заранее знает, как ребенок отреагирует на просьбу, поэтому так разговаривает.

И здесь родитель должен подумать, с кем он, собственно, собирается воевать. С маленьким беззащитным человеком, который пытается хоть как-то себя защитить от грубого тона взрослых. Он и так находится в их власти, они вольны делать с ним что хочется. А ему надо только и всего, что ласки. Делаем вывод - грубость порождает грубость. А попросить ребенка о чем-то можно и ласково.

Проблема с детства

Родители должны задуматься, откуда берется это чувство злобы и агрессии по отношению к собственному ребенку. И наверняка ответят - из детства. Всего, что происходило с нами, когда мы бегали по траве босиком, взявшись за руки, и не упомнить.

Когда мы устали или очень расстроены, срабатывает так называемый автопилот. То есть мы машинально начинаем вести себя так, как с нами делали это родители. И тут можно вспомнить, если получится - нравилось ли нам, когда на нас кричали, били или вели себя с нами как-то грубо. Навряд ли.

Что же делать

В этой ситуации родители могут только ставить себя на место ребенка. Помнить, что он им доверяет, и они должны оправдать его доверие, а именно - вырастить из него хорошего и доброго человека, который не будет кричать на своих детей.

И приложить для этого все усилия. Работа над собой может начаться с заведения блокнота. В него родители ежедневно должны вписывать минусы, которые означают, сколько раз они ругали детей или проявляли к ним агрессию. И так каждый день, для оценки своего исправления.

Детская душа ранимая и нежная. Она боится, что родители обидят или разочаруются. Поэтому порой во время папиной или маминой агрессии ребенок просто замирает на месте. Этот психологический ступор будет сопровождать его во взрослой жизни, если сейчас родители не разберутся в себе.

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Фото: medicmap.blogspot.com