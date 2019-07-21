Каких ошибок нельзя допускать в воспитании девочки

Папа и мама желают видеть дочь такой, какой им выгодно. Но каждый человек индивидуален и просто не может стать кем-то другим. Не обращая на это внимания, родители порой делают несчастной жизнь собственного ребенка, а ведь некоторых ошибок можно избежать.

Вместо «Ты должна» - «Давай сделаем»

Родители часто говорят девочке: «Ты должна быть милой, покладистой и т. д». Употребляя слово «должна», они как-бы говорят собственному ребенку, что он будет иметь ценность только с определенным набором критериев. Это формирует неправильное представление ребенка о жизни, плохо сказывается на его психике.

Поэтому лучше вместо слов «Ты должна быть хорошей хозяйкой» сказать: «Давай вместе уберемся дома». Если мама что-то делает и получает от этого удовольствие, то и дочка захочет делать то же самое. А если женщина что-то делать ненавидит, то она никогда не заставит дочь выполнить то же самое с удовольствием.

Неправильное отношение к мужчинам

Чтобы у дочери в будущем были нормальные отношения с мужчинами, маме не нужно настаивать ее против них. То есть не бросать фраз вроде «Они все хотят только одного» и т. д. Если это невозможно, то лучше просто спокойно реагировать, не настраивая дочь против всех мужчин на земле.

Иначе у девочки сформируется понятие о мужчинах, как о насильниках и агрессорах. А секс даже после замужества она будет воспринимать как нечто плохое и грязное. А ведь природа со временем возьмет свое, гормоны вступят в свои права, и дочь не будет знать, как на это реагировать.

Быстрее в ЗАГС

И тут вдруг, после всех этих установок, мама заявляет, что нужно срочно выходить замуж и рожать. А 20-летняя девушка, не готовая к такому повороту событий, не понимает, что теперь делать. Ведь сначала мама ей рассказывала, что ей нужно иметь определенные навыки, чтобы стать хорошей женой.

Потом же она говорила, что все мужчины хотят одного и не нужно им доверять. А теперь просит совершенно о противоположном. Ей хочется, чтобы дочь в срочном порядке связала жизнь с таким нехорошим мужчиной и непременно от него родила ребенка. В итоге девушка испытывает страх перед отношениями. Так и себя потерять несложно.

Гиперопека недопустима

Сейчас это стало настоящей проблемой - мамы так сильно опекают своих дочерей, что не дают им передохнуть. Девочка на каждом шагу слышит запреты - «То не делай», «Звони мне каждые полчаса», «С этими не дружи» и т. д.

То есть изначально у ребенка нет никакой свободы и, соответственно, права самостоятельно принимать решения. Конечно, это нормально, но до 14 лет. В это время у подростка идет процесс сепарации, то есть он хочет все решать сам. Конечно, за исключением вопросов здоровья. А мама должна дать своей дочери такую возможность, хоть это и будет непросто.

Если не позволять дочери что-то решать самой, то она укоренится во мнении, что является существом второго сорта после своей мамы. В этом случае все решения будет принимать последняя, а несчастный ребенок так и не сможет существовать автономно.

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Фото: uk.lovetheteam.com