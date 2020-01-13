Идеальная чистота в доме: как мотивировать ребенка на уборку

При просьбе об уборке родители от ребенка часто слышат, мол, это делать не буду, и то не хочу. А иногда чадо просто грубит папе или маме. Но наказывать его за это не нужно - важно просто подобрать правильный подход.

Похвала - лучшая награда

В основном все дети рады родительской похвале. Однако папа и мама должны помнить, что хвалят ребенка не за работу, а за желание ее выполнить.

Когда ребенок убирается, пусть мама улыбается, поддерживая его таким образом. А вот доделывать работу, или полностью ее исправлять, не нужно, даже если она выполнена, мягко говоря, не качественно.

Уборка или игра?

Есть много способов превратить уборку в игру. К примеру, можно поставить корзину для игрушек посреди комнаты и собрать их на скорость. Можно и в прятки поиграть - ребенок прячет предметы на свое место.

А родители пытаются вспомнить, что же из валявшихся на полу вещей вернулось «в свой домик». Если в доме несколько детей, то можно провести соревнование.

Вознаграждение - подойдет

Дети очень любят, когда их поощряют. Но необязательно после каждой помощи дарить ребенку игрушку. Можно обойтись подарками-впечатлениями. Так, если ребенок мечтал посетить какой-то аттракцион, то пришло время для этого.

Можно сходить с ребенком в кинотеатр или подарить питомца, о котором он давно мечтал. Дети постарше хорошо воспринимают систему оценки, при которой за каждое выполненное дело начисляются баллы. Когда юный помощник наберет их нужное количество, то может рассчитывать на поощрение.

Интересный сценарий

Родители могут погрузиться с малышом в мир сказки. К примеру, звери сбежали из зоопарка, а по пути разбросали вещи. А чтобы найти животных, нужно собрать все эти улики и разложить по своим местам.

Или мама вдруг превратилась с Мэри Поппинс, а дети должны выполнять все ее команды. Сценарий можно придумать самостоятельно, ориентируясь на любимых героев ребенка.

Уборка на время

Этот способ мотивации можно использовать несколько раз. Правда, он быстро теряет эффективность. Поэтому можно иногда чередовать его с другими.

Родители берут секундомер и засекают то время, в которое должен убраться ребенок. Этот вариант подходит, если в доме нужно навести порядок очень быстро.

Убираемся и считаем

Этот способ таков: родители выбирают цифру и озвучивают ее ребенку. Такое же количество игрушек он должен сложить в корзину. Это занятие помогает не только убраться, но и развивает навыки счета у малыша. К тому же оно довольно веселое.

Конечно, ничто так не мотивирует уборку, как приход гостей. Но и дети могут стать отличными помощниками, если правильно их мотивировать.

Фото: soundofhope.org