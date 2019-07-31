Как подтянуть английский: 4 совета для родителей школьника

У каждого ребенка есть свой непростой предмет. Чаще всего это английский, из-за которого портится в буквальном смысле слова вся успеваемость ученика. Порой родителям кажется, что у ребенка выработалась аллергия на этот предмет. Но ведь можно учить его и с большим удовольствием.

Учимся, играя

Родители расстраиваются из-за плохих оценок, в итоге ребенок становится похож на натянутую струну. Поэтому для начала нужно дождаться каникул и во время них дать школьнику отдохнуть - пусть он немного расслабится.

Далее, если ребенок много времени проводит в телефоне, можно скачать мобильное приложение для изучения английского. Несомненно, таким образом ребенку больше понравится изучать предмет, чем сидя за партой.

Если же этот вариант не подходит, и родители не хотят, чтобы ребенок много времени проводил с гаджетом, то на прогулке или в поездке можно называть окружающие предметы на английском языке. Не беда, если папа или мама не знают английский - у них всегда под рукой телефон и гугл-переводчик.

В помощь родителям тематические картинки и карточки, которые помогут узнать новые слова и увидеть, что на них изображено. Но не следует сильно навязывать ребенку такое обучение, ведь оно должно быть развлечением, а не экзаменом.

Обучение с носителями языка

Разнообразить обучение можно погружением в языковую среду. Для этого рекомендуется поехать в другую страну или воспользоваться услугами учителя-иностранца.

Такой подход позволяет усваивать язык естественным путем, причем с правильным акцентом. Если в городе нет носителей языка, то можно воспользоваться онлайн-обучением.

Помогут видеоролики

Мультфильмы любят все дети, и даже некоторые взрослые. При минимальном знании английского можно выбрать самые простые из мультиков, но обязательно обучающие.

Если ребенок немного знает английский, то нужно включать популярные мультфильмы с субтитрами. Хороший вариант - смотреть те, что особенно полюбились, но только на языке оригинала.

Нужна мотивация

Ребенок должен понимать, для чего он вообще учит этот самый английский. Ему сейчас сложно понять, что так будет проще устроиться на работу. Но если у ребенка есть мечта, и она материальная, то можно рассказать ему, что знание английского поможет поскорее ее воплотить в жизнь.

К тому же с хорошим знанием английского можно поехать в Диснейленд и понимать все, что будут там рассказывать. А если у ребенка есть любимый зарубежный актер или исполнитель, то при встрече можно взять у него автограф, а без английского сделать это будет сложно.

Получается, что для усвоения английского можно с ребенком играть, показывать ему мультфильмы и видео. Но не менее важно его мотивировать. Главное - уделить для этого время, и тогда все непременно получится.

Фото: onexcanada.ca