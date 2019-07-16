Как "разрулить" проблемы со взрослой дочерью

Обычно трудными считаются мальчишки, поэтому большой неожиданностью для матерей бывают неприятные сюрпризы от взрослой дочери. Что делать в такой ситуации? Ответ подскажут психологи.

Тревоги из-за взрослой дочери

Сложные обстоятельства могут коснуться и разведенных женщин и тех, кто состоит в браке. Вроде бы растет благополучный ребенок, учится без троек, но и без особого рвения. И вдруг в восьмом классе начинаются проблемы, девочку как будто подменили - учебу забросила, появились сомнительные друзья, сигареты и спиртное. На все замечания матери дочь дерзит.

Кое-как окончив школу, девушка поступает в техникум. Мать надеется, что все проблемы остались в прошлом. Но проходит несколько месяцев, звонит куратор группы и сообщает родителям, что девушка не ходит на занятия. На все укоры дочь отвечает, что учиться ей не интересно. На вопрос о планах на будущее девушка отмалчивается. Перепуганная мать, под страхом отчисления ребенка из учебного заведения, ужесточает контроль. Мало того, что дочь может остаться без диплома, так еще за обучение уплачены деньги за весь учебный год. А больше всего женщину пугает, что у дочери нет интереса ни к чему, кроме как тусоваться с веселой кампанией. А на это нужны деньги, которые дочь вытягивает из родителей. Предложения матери подработать летом не вызывают у девушки энтузиазма. Утрачено взаимопонимание, доверительные отношения, контакт с дочерью.

Обстоятельства могут варьироваться. Так, «трудный возраст» начинается не в восьмом, а в девятом или десятом классе, пропадает интерес к учебе и посещаемость занятий не в техникуме, а в вузе. Беспечность дочери пугает мать, беспокоят мысли о дальнейшей судьбе взрослого чада. Ситуация кажется безвыходной, но психологи так не считают.

Как исправить ситуацию

Ребенок вырос, и родители не знают как себя с ним вести, но их чувства остались неизменными, они по-прежнему любят дочь и беспокоятся за нее. Не исключено, что эта ситуация вызвала проблемы в отношениях самых близких людей. Вполне вероятно, что взрослые очень часто все решали за дочь, окружали чрезмерной опекой. Однако слишком сильная материнская любовь мешает всестороннему развитию ребенка, подавляет его инициативность, не дает быть самостоятельным.

Если у дочери нет ни к чему интереса, никаких желаний, вполне возможно, что это крайняя степень проявления протеста. Стоит спросить себя: «Не слишком ли много я ожидаю от ребенка?» Ведь обеим сторонам конфликта очень сложно.

Родителям необходимо понять, что девушка имеет право на собственную жизнь и свои представления о будущем без помощи матери. Дочь должна сама строить свою жизнь, но при этом понимать, что отвечать за последствия выбора будет сама. В доверительном разговоре это нужно объяснить взрослому ребенку и принять его выбор независимо от того, нравится он родителям или нет.

Несмотря на все страхи матери, что дочь рискует остаться без диплома, возможно, лучше прекратить уговоры взяться за учебу. Пусть она сама решит, что ей делать. Если девушка поняла, что ошиблась с выбором места учебы, пусть устраивается на работу. Матери стоит принять и поддержать ее начинания, если они появятся, но при этом не превращаться в жертву, которая отдает последнее ради счастья дочери. Если приносить себя в жертву, ребенок так и не повзрослеет. Нужно объяснить дочери, что мать всегда будет ее любить, но потакать всем капризам не намерена.

Вместо обвинений, нужно постараться донести до взрослого ребенка, что переживания и страхи за дочь - это естественные чувства каждой матери. Необходимо попытаться сообща разобраться в ситуации, услышать своего ребенка.

Вполне вероятно, что веселые тусовки дочери нужны для того, чтобы привлечь внимание родителей, отстраниться от чего-либо. Не надо опускать руки, важно наладить отношения с дочерью, приложив к этому терпение и время. Даже демонстрируя абсолютное безразличие ко всему, внутренне девушка может быть более испуганной и растерянной, чем родители.

Главное понять, что любить дочь и брать на себя все ее проблемы - это разные вещи.

Фото: russtu.ru