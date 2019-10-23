Как сохранить контакт с повзрослевшим ребенком

Многие мамы и папы сетуют на то, что в детстве их ребенок был золотым, а когда стал подростком, полностью изменился. Это обычный пример потери эмоционального контакта с повзрослевшими сыном или дочерью. Как избежать этой проблемы?

Что означает эмоциональный контакт

В наши дни термин «эмоциональный контакт» используют так часто, что многие матери стараются наладить его еще до того, как малыш вырос из пеленок. Их старания не бесполезны, так как фундамент взаимоотношений с детьми закладывается в раннем возрасте. Но проблема эмоционального контакта с ребенком становится острой в подростковом возрасте.

Эмоциональный контакт - понятие объемное, которое включает в себя психологическую гармонию в общении, эмпатию (эмоциональную отзывчивость), единство мнений, увлечений и другое. Все это возможно лишь ощутить.

Испытание взрослением

Бывает так, что сын или дочь ложатся спать нежными и ласковыми, а встают утром колючими и недовольными. Такие перепады в настроении случаются в период от 11 до 13 лет, когда до пика подросткового кризиса еще далеко. В один миг отпрыск вдруг чувствует себя взрослым, начинает отдаляться от родителей, сильнее тянуться к сверстникам. Он переводит взаимоотношения с отцом и матерью в другую плоскость. К таким резким изменениям бывают готовы не все родители и новый тип отношений они считают потерей эмоционального контакта с взрослеющим чадом. Но не стоит делать преждевременные заключения.

Преходящие сложности в общении, бунт подростка против родительского надзора, его жажда независимости - это обычные спутники взросления. Родители должны понимать, что ребенок переживает тяжелый период: гормональные изменения, недомогания, перемены во внешнем облике, перепады настроения и другие побочные явления.

Признаки непонимания

С подростками можно научиться договариваться, только не нужно на них давить, а предоставлять право выбора, и всегда слышать, чего хочет ребенок и почему.

Существуют определенные сигналы, которые напоминают о том, что отношения с подростком зашли в тупик. Он больше не делится с родителями впечатлениями, важными событиями своей жизни. Он отвечает на вопросы близких неохотно, сухо, односложно. Он с раздражением реагирует на каждую фразу родителей, перебивает, затыкает уши. Он старается редко бывать дома, ищет повод задержаться в школе, у друга, его тяготит общество родственников. Он все время обманывает родителей.

Как поступить?

Даже если в отношениях с ребенком появились некоторые из упомянутых симптомов, не стоит отчаиваться. Это повод для объективной оценки своего поведения с ребенком. А ему необходимы одобрение, любовь, понимание и теплота родителей, но при этом он требует больше свободы и уважения. Стоит спросить себя: «Не подавляю ли я ребенка гиперопекой? Не слишком ли я равнодушна к проблемам дочери?»

Обычно типичной причиной недовольства подростков, их демонстративного поведения является дисгармония в отношениях с отцом и матерью. Не нужно забывать, что это возраст максимализма, высокой требовательности к близким и повышенной чувствительности к себе. Даже неосторожное слово может стать для подростка трагедией мирового масштаба.

Родителям придется приложить немало усилий, терпения, любви, знаний подростковой психологии, чтобы благополучно пережить сложный период. Необходимо ясно обрисовать границы свободы подростка, побольше доверять ему и не использовать авторитарные подходы в воспитании.



А еще очень важно оставаться открытыми, доброжелательными и в любое время суток готовыми к общению с повзрослевшим ребенком. И он это непременно оценит.

Фото: tolknews.ru