Почему нельзя насильно кормить ребенка

Взрослые постоянно куда-то торопятся, а малыш как назло капризничает и не хочет есть овсянку. В этот момент каждая мать готова привести любой аргумент лишь бы чадо поскорее поело, и она могла заняться своими делами.

Психологи предупреждают о том, какие негативные последствия может вызвать кормление против воли ребенка.

Типичные случаи

Чаще всего бабушки сетуют на то, что внук или внучка «ничего не ест». В итоге завтрак превращается в томительные и длительные уговоры съесть «ложечку за маму», и вызывает антипатию к пище. Такие же картины наблюдаются и в детском саду. Самые распространенные варианты уговоров можно объединить в несколько типов.

«Не будешь есть - Мишка утонет»

Этот аргумент пользовался популярностью среди родителей советского времени. Возможно, кто-то до сих пор пугает детей за столом этой фразой.

Ребенку кладут кашу или борщ в красочную тарелку, на дне которой нарисован медвежонок, Петрушка, зайчик или другой персонаж. И если чадо упорствует, мама говорит: «Ешь быстрее, а то Мишка утонет».

По всей видимости, родителям этот прием кажется абсолютно безобидным. Но психологи считают, что естественной мотивацией для приема пищи является чувство голода у ребенка. Перед взрослыми стоит задача научить дошкольника узнавать это ощущение, своевременно поесть и остановиться, когда оно исчезнет. Аргумент с Мишкой принесет только вред, так как малыш начнет беспокоиться, спешить и привыкнет запихиваться блюдами без разбора вкусовых качеств.

«Пока не поешь, не выйдешь из-за стола»

Типичная ситуация, когда родители ставят ребенку ультиматум: «Пока все не съешь, на улицу не выйдешь!» Кто-то из детишек тайком выбрасывает опротивевшую еду и мчится на прогулку, а кого-то строгий контроль мамы и папы доводит до рвоты. Насильное кормление ребенка заканчивается визитом к доктору.

Родители должны знать, что у детей развивается собственный вкус, который может сильно отличаться от их собственного. А некоторые ребятишки бывают очень чувствительны к компонентам пищи. Вареный лук, хрящи в котлетах, комочки в кашах, пенка на молоке, все склизкое и студенистое до определенного возраста будет вызывать у них устойчивый рвотный рефлекс У кого-то он может сохраниться на всю жизнь.

Здесь уговоры и ультиматумы не помогут. Взрослым необходимо постараться мягко и ненавязчиво формировать вкус своего отпрыска, давать ему возможность попробовать не менее десяти раз новую еду, но в различных интерпретациях. Таким образом, обогатится рацион питания чада.

«Еще ложечку, а то останешься маленьким»

«Не вырастешь» взрослые часто заменяют на другие важные для ребенка вещи «не станешь ловким и сильным, не сможешь кататься на коньках, не станешь летчиком» и так далее.

Ничего, кроме неуверенности в себе и своих силах, таким способом от ребенка не добьешься. Кроме того, размеры порций должны быть индивидуальными для каждого чада. При этом необходимо учитывать возраст, вес, телосложение, уровень физической активности и состояние здоровья ребенка. Если взрослым кажется, что сын или дочь не доедают, с этим вопросом поможет разобраться диетолог.

Советы родителям «малоежек»

Есть определенные правила, которые помогут взрослым ориентироваться в вопросе питания детей.

Уже с первого прикорма необходимо формировать вкусовые предпочтения ребенка. Для этого ему нужно предлагать на каждый прием пищи не менее 10 разнообразных продуктов (соответствующих возрасту). Следует постепенно менять консистенцию - от пюре до кусочков покрупнее (с учетом возрастных параметров).

Когда на столе появляются новые блюда, ребенку нужно предложить их просто попробовать и не заставлять все съесть. Если еда ему не понравилась, в следующий раз стоит попробовать приготовить ее с другим компонентом.

Недопустимо родителям есть перед телевизором, ссориться за столом, обсуждать проблемы. Для приема пищи необходима спокойная и доброжелательная обстановка.

Взрослые должны придерживаться примерно того же меню, которое предлагают своему чаду.

И самое главное - никогда не нужно заставлять ребенка кушать.

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Фото: ok.ru