Фразы, которые не стоит говорить ребенку

Обычные для взрослых слова могут стать разрушительными для психики ребенка. Какие фразы негативно влияют на психическую устойчивость детей?

Что такое психическая устойчивость

Этот термин подразумевает понимание принципов работы психики, осознание собственных эмоций и того, при каких обстоятельствах их стоит проявлять. Психическая устойчивость дает возможность человеку возвратиться в состояние душевной гармонии. Однако иногда это понятие путают с силой духа.

Так, одна мама гордилась тем, что ее семилетний сын ни разу не плакал после смерти бабушки, а значит, по ее мнению, мальчик обладает силой духа. На самом деле отсутствие слез не имеет ничего общего с силой духа. Иногда, наоборот, требуется большое мужество, чтобы заплакать в горестные минуты.

Родители должны быть очень острожными с некоторыми фразами - считает американский психотерапевт Эми Морин. Если не контролировать свои слова, адресованные ребенку, то его психическая устойчивость может пострадать. А она дается от рождения и очень нужна для жизненной реализации.

Морин выделяет пять распространенных фраз, которые нельзя говорить ребятишкам, чтобы они выросли сильными духом.

«Это пустяки», «ничего особенного»

Если ребенок поделился с мамой своим беспокойством из-за ссоры с другом или предстоящего экзамена, не нужно обесценивать его переживания фразой «Это пустяки». Для сына или дочери это очень важно, им необходима родительская поддержка, чтобы разобраться в своих чувствах.

Вместо того, чтобы отмахнуться от «ерунды», взрослые должны научить ребенка справляться с тревожным состоянием.

«Ты самый умный в классе»

Излишняя похвала скорее вредна, чем полезна. Взрослым лучше не бросаться в крайности, стоит хвалить ребенка за приложенные усилия, а не их конечный результат. Нужно отметить, как много сил и времени потратили сын или дочь, чтобы достигнуть цели.

Если родители будут замечать только успехи ребенка, то он вырастет с убеждением, что обязан всегда побеждать, даже если придется «идти по трупам». Ожидание похвалы за успехи вызовет боязнь начать новое дело, в котором не гарантирован успех.

«Все будет хорошо»

Чтобы успокоить ребенка, взрослые часто говорят эту фразу. И это вполне естественно. Но порой бывает совсем не так. Невозможно уберечь детей от столкновения с суровой действительностью, от проблем и горестей.

Вместо того, чтобы убеждать ребенка, что ничего серьезного не произойдет, необходимо объяснить ему - он достаточно сильный и способен преодолеть все жизненные испытания.

«Перестань плакать»

Когда человек плачет, в этом нет ничего зазорного. Это естественное проявление своих эмоций. Основная причина того, что большинство взрослых чувствуют себя виноватыми, если прослезились, заключается в том, что в детстве им говорили - плакать нехорошо.

Имеется ввиду не та ситуация, когда чадо бьется в истерике на полу игрушечного магазина. В таком случае необходима коррекция поведения с помощью психолога, к эмоциям это не имеет отношения.

«Успокойся»

В действительности слово «успокойся» не несет мир и спокойствие. Обычно взрослые произносят «Успокойся» из-за собственной фрустрации, потому что не могут добиться того, чтобы чадо перестало себя вести неподобающим образом. Гораздо лучше научить ребенка методам, которые дадут возможность ему самостоятельно успокоиться.

Ведь родители не смогут всегда быть рядом, чтобы помочь сыну или дочери сдерживать свои эмоции. Они должны справляться с чувствами самостоятельно. Для этого можно сделать несколько глубоких вдохов, мысленно посчитать до десяти или прогуляться. Задача взрослых - поощрять использование ребенком приемов, которые вернут ему состояние душевного равновесия.

Фото: prosvit.net.ua