Типичные ошибки воспитания девочек

Мир очень сильно изменился, а родители продолжают пользоваться устаревшими штампами воспитания девочек, которые сами усвоили в детстве. Психологи объясняют, как растить дочь вне гендерных границ.

Распространенные стереотипы

Даже в 21 веке взрослым сложно избавиться от гендерных устоев. Это можно увидеть на примере любого детского магазина, где для девочек предназначены товары всевозможных оттенков розового цвета.

Среди игрушек для юных леди преобладают куклы, замки, наряды для Барби и атрибуты светской жизни. Даже в комплект конструктора Lego для девочек входит множество кубиков розового цвета, из которых собираются салоны красоты, парикмахерские и прочие места, предназначенные для женщин. Мальчикам оставляют голубые, черные, серые и синие оттенки, наборы инструментов, игрушечную технику, автомобили. Одним словом, все, что может развивать мелкую моторику и умственные способности.

Но если родители не согласны с теми узкими границами, в которые общество ставит девочек, и они стремятся вырастить уверенного в себе человека с широким кругозором, значит им не стоит допускать типичные ошибки в воспитании.

Правильный подход к дочери

Взрослые не должны покупать дочери только стандартные игрушки для девочек, даже если они ей очень нравятся. Стоит заинтересовать ребенка товарами из отдела для мальчиков, показать, что с ними можно делать.

Не нужно делить домашние обязанности по половому признаку. К примеру, сын помогает отцу ремонтировать утюг, а девочка - готовит с мамой пирог. Все дела необходимо делить поровну, тогда девочки станут более уверенными в себе, а мальчики научатся стирать, убирать и готовить еду.

Не стоит обсуждать внешность дочери. Вместо отзывов о ее красоте, лучше сделать акцент на характере, способностях, умениях девочки. К примеру, она больше всех знает о животных, у нее самый красивый почерк. Комплименты внешнему облику могут вызвать проблемы с самооценкой в более старшем возрасте.

Не стоит сужать круг интересов и хобби девочки, ограничиваясь гендерными предпочтениями. Не нужно заставлять ее учиться игре на фортепиано, только потому, что это была детская мечта мамы. Вполне возможно, что дочь тянется к футболу или каратэ. Задача родителей - поддерживать и одобрять любые увлечения девочки, чтобы ее способности свободно развивались.

Дочь должна не хуже сына уметь пользоваться молотком и гаечным ключом, тогда она сможет выполнить несложный домашний ремонт. Эти навыки добавят ей уверенности в себе.

Мудрые родители всегда поддержат интерес дочери к точным наукам, технике. Довольно часто случается, что девочка плохо справляется с математикой, но взрослые не беспокоятся по этому поводу, так как считают, что «арифметика - не женская наука». Но исследования ученых опровергают этот гендерный стереотип, женщины имеют такие же способности к точным наукам, что и мужчины, а некоторые из них добиваются больших успехов в математике, чем сильный пол.

Не нужно требовать от девочки, чтобы она обнимала всех, кто приходит в гости, если она этого не хочет. Она имеет право не проявлять свое расположение к человеку физическим контактом. Иначе во взрослой жизни такое поведение может иметь негативные последствия.

Родителям не стоит убеждать дочь, что если одноклассник ее дразнит и обижает, значит влюбился. Иначе девочка будет отождествлять насилие по отношению к себе с нежными чувствами и в будущем может стать жертвой тирана.

Не нужно ругать дочь за сильное проявление эмоций, включая отрицательные. Это еще одно гендерное заблуждение - девочки всегда должны быть тихими, скромными, покладистыми. Она не обязана постоянно изображать из себя миленькую особу и глубоко прятать свои настоящие ощущения.

В разговоре о половом созревании взрослым не нужно стыдиться или умалчивать эту тему. Важно снять запреты и откровенно обсуждать с дочерью все изменения, которые с ней происходят, потому что это естественное проявление жизни.

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Фото: u-woman.ru