Ребенок нуждается не только в родительской любви, ему также необходимо знание правил, границ и адекватных запретов. Но иногда взрослые бывают чересчур категоричными.

Тему напрасных запретов постоянно поднимают психологи. Но родители почему-то ихне всегда слышат.

И тем не менее: Ребенку НЕЛЬЗЯ зпрещать:

Жадничать

Часто можно услышать, как мама требует у ребенка во дворе поделиться машинкой с соседским мальчиком или уговаривает дочь отдать любимую куклу младшей сестренке, чтобы та перестала капризничать.

Но у каждого человека должна быть вещь, принадлежащая только ему, которой он может распоряжаться, как хочет. Только через понимание «своего» можно научиться различать «чужое».

Если ребенок отказывается делиться, он имеет на это право и родители должны показать, что соглашаются с его решением. Тогда он поймет, что и другие люди могут не отдавать ему свое.

Если хочется посмотреть чужую игрушку, придется попросить, возможно, ее удастся получить на время. А еще дети практикуют вариант с обменом. Но самый лучший способ прививать щедрость - личный пример близких.

Печалиться и плакать

Если ребенку грустно, родители спешат успокоить: «Не кисни, все хорошо!». Когда дети печалятся, взрослые считают, что плохо выполняют свои обязанности и чувствуют себя виноватыми.

Они забывают о том, что состояние грусти ничем не отличается от эмоций радости, интереса, удовольствия. Печаль охватывает тогда, когда ребенок утомился или ему что-то не удалось сделать. Психологи считают, что изредка грустить полезно, таким образом, люди отпускают то, что не получилось.

Не нужно стыдиться плакать от радости и горя, это естественные проявления человеческих чувств. Задача взрослых - научить ребенка различать свои эмоции и проживать их. На смену печали обязательно придет радость.

Бездельничать

Если ребенок иногда ничего не делает, это тоже полезно. Взрослые не должны ему мешать или требовать заняться серьезным делом. Находясь наедине с собой, младший член семьи может прислушаться к своим ощущениям, подумать, помечтать, совершить собственное открытие.

Бояться и стесняться

Если ребенку страшно, взрослые должны его успокоить: «Не бойся, я с тобой, ты под моей защитой. Дети очень нуждаются в большом и сильном друге, который всегда поддержит и поможет победить испуг, используя рисунки или сказки.

Ни в коем случае не следует упрекать ребенка в том, что он робкий и стеснительный, ему необходимо помочь осознать эту особенность. В игре с ним можно выработать навыки общения со сверстниками, умение справляться с трудностями.

Злиться

Для многих родителей злость и агрессия являются синонимами, хотя это абсолютно разные чувства. Злость порой помогает человеку дать отпор обидчику. Можно гневаться, досадовать, но при этом контролировать свое поведение. Поэтому важно научить ребёнка различать грань между обидой, которую можно выразить словами, но при этом ни на кого не набрасываться с кулаками и не крушить все вокруг. Пусть дети, когда злятся, колотят подушку, ведут записи на «листке недовольства».

Отказываться и протестовать

Взрослые хотят видеть своего ребенка самостоятельным, но при этом возмущаются, если младший член семьи противится их решению. Родители вправе настаивать на том, что считают необходимым для ребенка, но он также имеет право протестовать. Тогда в будущем дети смогут отказаться от наркотиков, алкоголя, сомнительных знакомых.

Пачкаться

Имеются ввиду обстоятельства, когда испачкаться вполне естественно - после дождя на улице, при рисовании красками, лепке глиной.

Взрослые перестанут усложнять себе жизнь, если придумают удобный вариант одежды для прогулок, в которой ребенок будет себя свободно чувствовать и в песочнице, и на футбольном поле. Тогда не придется его постоянно одергивать окриками: «Не лезь на горку, брючки испачкаешь!»

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Фото: psychologyjournal.ru