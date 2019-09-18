Какой вы родитель. Тест

Личности людей так же индивидуальны, как отпечатки пальцев. Происхождение, воспитание, жизненные ценности - все это влияет на взаимосвязи «дети - родители» и «родители - дети». Однако есть несколько общепризнанных стилей воспитания, которые можно назвать универсальными. Какого из них придерживаетесь вы? Простой тест поможет узнать.

3 стиля воспитания: какой подходит вам?

Для каждого пункта выберите утверждение, которое кажется вам более подходящим.

Пункт 1

a. Больше всего ребенок нуждается в том, чтобы его ценили и любили.

b. Больше всего ребенку нужны дисциплина и четкие правила.

c. Ребенку нужны и любовь, и тренировка дисциплины.

Пункт 2

a. Когда ребенок не слушается, нужно разбираться, почему.

b. Когда ребенок не слушается, его нужно наказать.

c. Когда ребенок не слушается, нужно использовать это как способ его обучения и развития.

Пункт 3

a. Дети ведут себя лучше, если родители игнорируют их неуважительное поведение по отношению к ним.

b. Дети должны уважать родителей. Долг родителей - дать им это понять.

c. Если ребенок ведет себя неуважительно, стоит вникнуть в проблему, принимая во внимание возможные факторы, способствующие этому (стресс, недоедание и прочие).

Пункт 4

a. Детей не нужно наказывать, им нужны любовь и понимание.

b. Бывают ситуации, когда наказание идет только на пользу.

c. Наказание не учит ничему полезному, но иногда без него не обойтись.

Пункт 5

a. Я избегаю каких-либо жестких правил для детей, все идет своим чередом.

b. Я взрослый, мой дом - мои правила, дети должны им следовать.

c. Я совместно с детьми работаю над общими правилами ведения нашего домашнего хозяйства.

Пункт 6

a. Я не стремлюсь к обилию правил, а в случае нарушения часто делаю исключения.

b. Моим детям нужно просто знать правила. Можно не любить их.

c. Для меня важно, чтобы дети понимали, почему действует то или иное правило.

Пункт 7

a. Мои дети не всегда выполняют свои обязанности, но чего от них жать? Они же дети!

b. Сначала - обязательные дела, потом - свободное время. Без исключений.

c. Я ожидаю, что дети будут выполнять свои обязанности по дому, но готов дать им поблажку, если им нужно время на что-то еще.

Пункт 8

a. Мне часто приходится что-то покупать детям, чтобы они делали то, чего я от них хочу.

b. Мои дети доверяют мне и знают, что если не сделать что-то, о чем я их попрошу, могут быть последствия.

c. Мы вместе с детьми разработали систему «ожидания - последствия».

Пункт 9

a. Я слушаю мнения детей, но сделать стараюсь по-своему.

b. Никаких переговоров! Я делаю так, как хочу, без опоры на мнение детей.

c. Мы проводим много времени, обсуждая ту или иную ситуацию. Важно дать детям понять, что их решения помогают.

Посчитайте, наиболее количество каких вариантов вы набрали.

Больше всего вариантов «а»: разрешительная стратегия (друг)

Вы любите своих детей и хотите для них самого лучшего, доверяете им и надеетесь, что они будут поступать правильно. Вам не нравятся правила и санкции, вы больше склонны жить в гармонии с детьми.

Больше всего вариантов «b»: авторитарная стратегия (босс)

Вы даете своим действиям четкие планы и правила, которые в идеале должны привить им ваши ценности и взгляды. Ваша задача - быть именно родителем, а не другом, то есть создавать систему правил и принципов, по которым будут жить дети, и обеспечивать надлежащее наказание за их несоблюдение (равно как и поощрение за соблюдение).

Больше всего вариантов «c»: авторитетная стратегия (родитель)

Вы хотите, чтобы дети чувствовали себя важными и нужными, но понимаете - пока они не станут достаточно взрослыми, им нужны правила и ограничения. Вы скорее объясните, чем в будущем грозит тот или иной плохой поступок, чем будете ставить ребенка в угол или бить ремнем.

Вы предлагаете детям эмоциональную поддержку и ждете от них соответствия вашим стандартам. Будучи весьма требовательным, вы готовы всячески поощрять детей, когда они в эти требования вписываются.

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Фото: cebhe.info