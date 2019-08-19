Скоро в школу: как выработать у первоклассника тягу к знаниям

От родителей часто приходится слышать, что их школьник совсем не хочет посещать занятия. И если в саму школу он ходить и не против, то тяги к знаниям у него нет.

Родители могут помочь первокласснику, заранее настроив его на позитив.

Рассказывать о школе только положительное

Психологическую подготовку к школе желательно начинать за год до нее. Или хотя бы за несколько месяцев. Периодически нужно рассказывать ребенку, что, пойдя в школу, он станет взрослым и ответственным.

Можно с воодушевлением делиться историями, как родители сами пошли в первый класс. Главное - делать это без негатива.

Вместе с ребенком купить одежду и канцтовары

Когда настанет время, нужно вместе отправиться за рюкзаком и всем необходимым для школы. Пусть ребенок выберет точилки, линейки и свои первые в жизни тетради.

Во время примерки школьной формы можно сказать ребенку, что он очень красивый в ней. И добавить, что, наверное, такой деловой вид поможет ему отлично учиться, слушать учителя и не ругаться с одноклассниками.

Поговорить о будущей профессии

Во время разговора можно спросить ребенка, кем он решил стать. Родители могут поразмышлять вместе с ним на эту тему, рассматривая, что будущий первоклассник умеет делать лучше всего.

Возможно, что у ребенка уже есть мечта. Тогда для ее достижения нужно хорошо учиться. А для этого, в свою очередь нужно слушать учителя и делать все аккуратно.

Первые дни в школе

Первый школьный день должен превратиться для ребенка в настоящий праздник. Родители могут устроить небольшое торжество в семейном кругу после линейки, а затем с радостью впервые совместно упаковать рюкзак, подготовить сменную обувь и школьную форму.

В первый день обучения ребенок может быть сонным, ведь все лето он беззаботно гулял и наслаждался жизнью. Родители должны его с радостью разбудить, сказав, что это его первый ответственный день, ведь их малыш вырос и стал совсем большим. Лучше не проявлять негатива, если ребенок не может быстро собраться.

Когда школьник будет приходить домой, неплохо его расспросить об отношениях с одноклассниками. Как они складываются, появились ли у него друзья.

Домашнее задание - трудное испытание для родителей. Чтобы оно было в радость, не нужно цыкать и кричать на ребенка, даже если он допустил оплошность, ведь ни одна оценка не дороже психического состояния юного первоклассника.

Чтобы ребенок с удовольствием шел в школу, он долен иметь цель и знать, что дома не ждет выполнение домашнего задания под крик родителей. Пусть все будет положительно, насколько это возможно.

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Фото: politsib.ru