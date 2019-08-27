Социальные эффекты эстетизации насилия на телевидении

Насилие, как отметил Ж. Бодрийяр, приобрело новое обличье благодаря СМИ. Разнообразная информация о событиях, связанных с насилием, молниеносно распространяется по телевизионным новостям, не говоря уже о кинофильмах, где существует явная пропаганда этого феномена. Люди стали до такой степени черствыми и безразличными друг к другу, что насилие уже становится обычаем, которое хотя бы ненадолго возвращает человека к ближним. Бодрийяр утверждал, что насилие в своей основе — это, скорее, отсутствие события, оно взрывает безразличие, политическую пустоту, молчание истории.

Демонстрацию насилия в коммерческих фильмах чаще всего оправдывают тем, что в финале, при качественном "прочтении фильма", добро должно победить зло. Но нельзя забывать и о том, что восприятие у людей бывает разным, особенно у тех, чья психика еще не сформировалась, например, у детей и подростков. С послевоенного периода, когда подростки стали основной целевой аудиторией Голливуда, изображение насилия приобрело значительный размах и качественные изменения — произошла его эстетизация. Сущность данного явления заключается не в том, чтобы оно было изысканно и эстетично представлено на экране, а в том, что это стало особым новейшим методом изображения принуждения в синематографе. Здесь идет акцент на непосредственно наружные качества насилия, появляются тенденции к зрелищности безобразных действий как нравственно-нейтрального поступка.

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Воздействие экранного насилия на подростковую преступность проявляется в нескольких формах:

воспроизведение агрессии нелинейно (наблюдаемая агрессия способна повышать вероятность общей криминализации несовершеннолетних);

воспроизведение агрессии линейно (проявляется прямая имитация такого поведения, которое было продемонстрировано по ТВ);

влияние косвенно (снижение со стороны жертв насилия противодействий).

В Германии проводили исследования, посвященные особенностям поведения детской аудитории после того, как они просмотрели очередную серию американского приключенческого телесериала "Power rangers", который был популярен среди молодежи в начале ХХI века. Исследование показало, что дети склонны перенимать насильственные стереотипы из просматриваемого материала и затем возобновлять их во время игры. Мальчик, на котором проводился опыт, после просмотра серии "Power rangers" стал изображать Красного Рейнджера и бить своего "брата-злодея".

Смотреть или нет фильмы с элементами насилия вы выбираете сами, но помните, что не каждый человек способен как и вы выкинуть его из головы после просмотра. Поэтому всегда подходите к этому делу с умом!

Подготовила: Халифатова Екатерина

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Фото превью: letidor.ru