Как женщине с ребенком преодолеть последствия развода

Разрыв отношений в любом случае болезненный период, особенно тяжело его переносят пары с детьми. Советы психологов помогут женщине с ребенком пережить развод.

Окружить себя заботой близких

В это сложное время для матери с ребенком очень важны понимание и поддержка родственников и друзей. Неоценимой помощью станет их готовность выслушать, позаботиться о ребенке. Главное, чтобы женщина не оставалась одна.

Выплеснуть все накопившееся в беседе

Не нужно все держать в себе и молча страдать. Чем чаще человек рассказывает о своем несчастье, тем быстрее оно ему надоест. Убрать прошлое из памяти не получится, но привыкнуть к новому состоянию вполне возможно. А тема развода станет спустя время скучной.

Искать позитивные истории

Ни в коем случае нельзя думать, что вместе с разводом жизнь закончилась. Это не конец света. Непоправимая трагедия, если кто-то умер. А драму можно пережить.

Любая женщина при желании сможет завести новые отношения, которые окажутся счастливыми. Чтобы убедиться в этом, имеет смысл поискать положительные примеры в интернете.

Не стоит считать себя плохой

В разводе всегда задействованы двое. И это не означает, что он и она нехорошие люди. Они просто не смогли жить вместе. Строить отношения совсем не просто и одной любви для этого недостаточно.

Не нужно упрекать себя, что не смогла сохранить семью, была плохой женой. Вместе с тем не стоит во всем винить бывшего мужа.

Новую схему общения с отцом выстраивают постепенно

На это понадобится время, у некоторых женщин на новый формат отношений с отцом своего ребенка уходит до трех лет.

Бывает так, что даже несколько фраз с бывшим мужем даются с большим трудом. Но приходится преодолевать себя ради детей. В таком случае лучше общаться через третьих лиц - родственников, общих друзей.

Когда со временем боль утихнет, можно ненадолго встречаться с бывшим мужем на нейтральной территории.

Находить время для себя

Обычно после развода женщины полностью погружаются в заботы о ребенке и на что-то другое у них не остается времени. Его просто не хватает.

Но прибегнув к помощи близких необходимо найти временной ресурс. В этот не простой период для обретения внутренней гармонии необходимо баловать себя простыми радостями, заниматься фитнесом или танцами.

Выписать выводы, извлеченные из развода

Из любой жизненной ситуации люди извлекают урок. После развода размышления о случившемся неизбежны. Это связано с желанием понять, что сделано не так.

Психологи советуют записывать свои мысли. Они рекомендуют записать 15 выводов, которые женщина извлекла из этих отношений. Кроме того, не лишне обозначить и 15 правил, которые она намерена выполнять в будущих романах.

Если же через год-полтора боль не пройдет, необходимо обратиться за помощью к психологу.

Убедить ребенка, что он не виноват в разводе

Разговор с ребенком о разводе - отдельная тема. При этом очень важно объяснить ему, что мама с папой вместе больше не живут, но он здесь ни при чем. Просто так вышло. Стоит подчеркнуть, что оба остаются его родителями и по-прежнему любят ребенка. Для детей этого вполне достаточно.

Если же после разрыва отец исчез из поля зрения, то мать должны подольше обниматься с детьми. Это весьма ощутимая поддержка для ребенка. А еще важно почаще общаться со своим чадом, играть с ним.

Стать для ребенка отличным примером

Нередко после развода у женщины остается чувство абсолютного родительского одиночества. Ей не с кем разделить ответственность за важные решения, связанные с воспитанием, здоровьем ребенка. Поэтому стоит почаще обращаться с этими вопросами к бывшему мужу.

Если поначалу не получается наладить контакт с отцом ребенка, то необходимо опять же опереться на родственников и друзей.

В том случае, когда обратиться не к кому, стоит вспомнить, что взрослая жизнь требует самостоятельности. А значит нужно показать своему ребенку как мама умеет преодолевать трудности. Для него это очень важно.

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Фото:krugzupke.com

