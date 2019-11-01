Почему ребенок не хочет учиться

Часто мамы и папы сетуют на то, что сын или дочь не желает обучаться. Но мотивы отвращения к учебе бывают различными. Психологи считают, чтобы исправить ситуацию, взрослые должны исходить из того, почему ученик не жаждет идти в школу и выполнять домашние задания.

Причины нежелания учиться

Может быть, ребенок не понимает и поэтому плохо усваивает учебные темы. Такое нередко бывает при переходе в другую школу, после долгого пропуска уроков.

Либо уровень подготовки учащегося слишком высок и школа ему не соответствует. Он может просто скучать на уроках и не стремится выполнять задания, которые не требуют от него никаких усилий.

Конфликт - еще одна распространенная причина неприятия школы. Если педагог и ученик «не сошлись характерами», найти выход из ситуации очень сложно. Конфликт с одноклассниками тоже может надолго отбить желание ходить в школу. Порой такие проблемы решаются сами собой, в иных случаях - только с помощью учителей и психологов.

Специалисты считают, что зависимость от гаджетов часто лишает ребенка интереса к знаниям.

Порой родители стремятся полностью контролировать ребенка, считая, что таким образом облегчают ему учебный процесс. Но этим близкие лишают свое чадо заинтересованности в учебе.

Если у ребенка проблемы со здоровьем, и он быстро устает даже от простой работы, то и к учебе интереса у него не будет.

Иногда у детей исчезает мотивация к обучению. В переходном возрасте они выступают против нагрузок учебного процесса, а порой - не стремятся получить школьный аттестат. Такой сложный период придется пережить и постараться объяснить сыну или дочери необходимость образования. Если проблема не решилась, то стоит посоветоваться с детским психологом.

Мотивация и возраст ребенка

На степень учебной мотивации в первую очередь влияет возраст детей. Наиболее высокий - встречается среди учащихся начальной школы, главным образом, у первоклассников, в силу новизны впечатлений и возрастной любознательности.

Если ребенок не хочет учиться в начальных классах, то чаще всего это происходит по двум причинам - или он психически и физически не готов к школе или испытывает сложности с социальной адаптацией в коллективе.

Как правило, уровень учебной мотивации падает в средней школе, особенно, в 8-9 классах. Зато у старшеклассников он обычно вновь повышается.

Что делать, чтобы ребенок не потерял интерес к учебе

Психологи называют общие рекомендации, которые подходят для любого школьного возраста: подкорректировать нагрузку, увеличить продолжительность сна, обязательно включить в расписание ежедневные прогулки на свежем воздухе.

Родителям необходимо находить время для бесед с сыном или дочерью о взаимоотношениях с одноклассниками и педагогами. Таким образом, порой можно понять истоки проблемы.

Участие в школьных праздниках, конкурсах помогает детям поддерживать интерес к учебному процессу. Кроме того, есть множество олимпиад и фестивалей, информация о которых размещена в интернете.

А еще ребенку любого возраста необходимо родительское одобрение.

Для учеников младших классов имеют большое значение похвала родителей и отношения с учителем, поэтому нужно искать «своего» педагога.

В средней школе на первый план выходят отношения с ровесниками, здесь все зависит от среды. Чем ближе к окончанию средней школы, тем большее число детей забрасывает учебу, кружки. В таком случае может стать «палочкой выручалочкой» резкая смена внешкольных занятий и новое увлечение поможет подростку пережить сложный период.

Для старшеклассников большое значение имеют конкретные цели - профориентация, выбор высшего учебного заведения. Благодаря этому они вновь обретают мотивацию к учебе.

Читайте также:Никогда не запрещайте этого ребенку

Фото:newsmonitor.ru



