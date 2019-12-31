Как матери превращают детей в алкоголиков

По мнению ученых, подрастающий в семье ребенок, рискует заполучить проблемы с алкоголем во взрослой жизни, даже если он живет среди полностью непьющих взрослых.

Все дело в характере его матери.

Именно к такому выводу пришли американские психологи, изучая факторы, которые заставляют человека все чаще браться за рюмку. По их мнению, к подобной беде может привести слишком авторитарный стиль воспитания родительницы.

Это исследование было проведено путем наблюдения за студентами, которые, будучи перфекционистами, испытывали страх подачи той или иной своей статьи рецензентам.

Опросив учащихся, психологи заявили, что чрезмерная строгость в воспитании, сделала студентов склонными к депрессиям и поместила в группу риска по алкоголизму.

Чаще остальных о проблемах с ними сообщали студенты, чьи матери были излишне авторитарны и развивали у детей перфекционизм.

Параллельно ученые-психологи пришли и к выводу, что строгие отцы своим воспитанием, наоборот, защищали детей от проблем с депрессиями и алкоголем во взрослой жизни.

Те же учащиеся, которые росли у требовательных, но любящих родителей, оказались абсолютно равнодушными к спиртному.

Ранее психологам из Университета Пенсильвании и Университета Дьюка понадобилось два десятка лет, чтобы выяснить как связаны успешность взрослого человека и развитие его социальных навыков в детстве.

После наблюдения за несколькими сотнями детей и их взрослением, ученые заявили, что если в детстве ребенок активно коммуницирует со сверстниками, обладает желанием им помогать в трудных ситуациях, владеет эмпатией, то ему будет гораздо легче получить хорошее образование и успешную работу.

А вот те, кто в детском возрасте не научился налаживать контакт или попросту дружить, редко могли похвастаться высоком социальным статусом и даже испытывали проблемы с законом.

«Мы убедились, что детям необходимо всесторонне развитие, в том числе и их сферы эмоционального интеллекта и социальных навыков. Именно они отвечают за подготовку ребенка к будущей взрослой жизни, определяя еще в раннем возрасте как возможность стать успешным человеком, так и провести свою жизнь за решеткой или погибнуть от пагубных пристрастий», - резюмировали исследователи.

Фото:idntimes.com



