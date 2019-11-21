Малышам не стоит много времени проводить с гаджетами

Если ребенок много времени проводит, глядя на планшеты, телефоны, телевизоры и прочую технику, то его мозг изменится не в лучшую сторону. Таковы данные группы исследователей Центра чтения и грамотности при детской больнице Цинциннати.

Первые 5 лет - самые важные

Новое исследование, в ходе которого проводилось сканирование мозга детей, подтверждает: белое вещество у тех, кого родители «балуют» сидением перед экранами, развивается медленнее. Именно с помощью белого вещества ребенок учится говорить, быть грамотным и контролировать себя.

«По нашим данным, развитие этих и некоторых других навыков напрямую зависит от качества получаемого ребенком опыта. Взаимодействие с миром и людьми, игры - это важнее, чем гаджеты», - комментирует ведущий исследователь, доктор Джон Хаттон. По словам Хаттона, первые пять лет жизни - это важнейшее время для развития мозговых связей.

В рамках исследования Хаттон и его коллеги провели МРТ- сканирование мозга 47 детей в возрасте от 3 до 5 лет. Дети также проходили тесты на сообразительность, а родителей попросили заполнить анкету, в которой указывался их ScreenQ (коэффициент, показывающий, сколько времени их дети проводят перед экранами и насколько внимательно родители следуют рекомендациям врачей в этом вопросе).

Исследователи обнаружили, что чем выше показатель ScreenQ, тем ниже способность ребенка быстро называть объекты (показатель скорости умственной обработки) и тем ниже его развивающиеся навыки грамотности

Стоит ли вообще отказаться от ТВ и гаджетов?

Хаттон отметил, что обилие недорогих портативных устройств сумело отчасти «закрыть» падающую популярность телевидения - дети все еще достаточно много времени готовы проводить у экранов. Однако давно выведены нормативы, следование которым поможет ребенку нормально развиваться и познавать мир гаджетов с комфортной скоростью.

Для детей до 18 месяцев желательно исключить работу с гаджетами и просмотр ТВ.

Для детей от 18 до 24 месяцев - специальные детские программы для всей семьи.

Для детей от 2 до 5 лет стоит ограничить время у экрана часом в день.

Также врачи рекомендуют не устанавливать в детских телевизоры или компьютеры по крайней мере до 5 лет.

«Маленькие дети очень зависимы от того, как они взаимодействуют с окружающими людьми и миром. В первые 5 лет происходит развитие важнейших навыков, и чем больше родителей смогут держать детей «за кадром» в раннем детстве и позволять им общаться и заводить друзей, тем лучше», - комментируют специалисты.

Возможно, что вызванные ТВ и гаджетами задержки развития и можно восполнить в дальнейшем, но чем старше мы становимся, тем менее пластичен и готов к изменениям наш мозг, добавил Хаттон.

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Фото:murdockcruz.com