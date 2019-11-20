Как научиться держать себя в руках и не кричать на ребенка

В поведении взрослых наблюдаются две крайности. С одной стороны, они безмерно обожают своих малышей и разрешают творить им, что угодно. С другой - орут на своих детей, не стесняясь окружающих. Причем, создается впечатление, что количество родителей, которые отрываются на свое чадо постоянно увеличивается. Чем это чревато и как научиться держать себя в руках - советуют психологи.

Родители публично унижают своего ребенка

Чтобы узнать, как рядовые прохожие воспринимают такую ситуацию, психологи опросили две группы респондентов на улицах столицы России.

В первую группу они включили родителей, во вторую - людей, которые были невольными очевидцами подобных сцен. Большинство матерей и отцов (свыше 50%) считают, что орать на детей, тем более, прилюдно не стоит. Но, вместе с тем, больше половины из них - 37% - признались, что сами иногда срываются на своего ребенка. Взрослые оправдывают свой поступок неуправляемым поведением чада.

Еще 27% мам и пап уверены, что можно кричать на ребенка, не обращая внимание на окружающих, и лишь 21% из них убеждены, что нельзя повышать голос на детей и никогда этого не делают

Вторая группа оказалась более категоричной - 73% свидетелей считают, что родители не должны себя так вести. Еще 15% относятся к таким действиям нейтрально, и только 12% одобряют кричащих мам и пап.

Родители, которые не привыкли сдерживать себя, не задумываются о последствиях своего поведения. А между тем дети, особенно маленькие, связаны с близкими невидимой эмоциональной нитью и ругательства мам и пап часто воспринимают как руководство к действию.

Переходя на крик, взрослые показывают свою слабость и неумение держать себя в руках. Это может происходить из-за беспокойства или страха потерпеть фиаско в качестве воспитателя. В таком случае необходимо начать работу над своими педагогическими приемами, но не сбрасывать свои комплексы на беззащитного ребенка.

Ведь никто не орет на улице на своего шефа, даже если он дал повод для этого. При таких обстоятельствах взрослые умеют сдерживать себя.

Психологи предлагают использовать три способа, чтобы не сорваться на крик.

Изучить возрастные нормы

Если взрослые знают, что чадо в пятилетнем возрасте не может стоять спокойно, а нуждается в постоянном движении (беге, прыжках), то у мам и пап появится повод успокоиться.

Еще легче родителям будет, если они учтут, что трехлетний малыш не в состоянии рассчитать время, когда возникнет необходимость пойти в туалет. И, возможно, взрослые не захотят кричать на четырехлетнее чадо, если узнают, что для него понятия «долго» или «через час» являются абстрактными.

Не играть в западные типы воспитания

Многим мамам и папам сначала нравится, когда их трехлетний малыш мотается по квартире в час ночи, а если соглашается уснуть, то только в постели с родителями. Но у большинства взрослых терпения хватает ненадолго. И после этого они переходят на крик. А ведь малыш ни в чем не виноват. Это родители пошли на поводу у модных западных методик и не смогли удержать ситуацию под контролем.

Попробовать «ролевые игры»

Можно представить, что собственное чадо - абсолютно посторонний ребенок. Никто же не станет орать на чужого малыша? Да и к поведению чужих детей взрослые относятся более терпимо.

Психологи предлагают также использовать прием «Приглашаем гостей». Ведь родители обычно очень нежны со своим чадом в присутствии близких и друзей. По этой причине стоит представить, что в доме живет подруга или брат, тогда всплеск негативных эмоций, направленный на малыша, исчезнет.

Психологи предупреждают о том, что когда родители кричат на детей, называют их обидными словами, то закладывают фундамент будущих неудач и поражений. Грубость и унижения ни для кого не проходит бесследно. К тому же дети, выросшие в атмосфере неуважения, вряд ли смогут в дальнейшем проявить доброе отношение к своим пожилым родителям.

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Фото:b17.ru



