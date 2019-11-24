Как родители сами делают из детей нарциссов

Новое исследование показало, что когда родитель считает, что его ребенок лучше других и не может поступать неправильно, они могут способствовать нездоровому нарциссизму у своих детей.

Стремясь выяснить происхождение нарциссизма, исследователи опрашивали родителей и их детей четыре раза в течение полутора лет, чтобы выяснить, могут ли они определить, какие факторы привели детей к завышенной самооценке.

Исследователи обнаружили, что родители, которые «переоценивали» своих детей, когда началось исследование, в конечном итоге получили детей, которые позже получили более высокий балл по тестам на нарциссизм.

Например, родители детей, которых «переоценили», в своих опросах описывали их как «более особенных по сравнению с другими детьми». «Дети верят, когда их родители говорят им, что они лучше, чем другие. Это может быть не очень хорошо для них или для общества», - сказал доктор Брэд Бушман, соавтор исследования и профессор психологии в Университете штата Огайо.

Бушман провел исследование с ведущим автором доктором Эдди Браммельманом из Амстердамского университета в Нидерландах.

В то время как опасность нарциссизма хорошо известна, его происхождение, по словам Бушмена, отсутствует. Это первое проспективное исследование, с целью увидеть, как нарциссизм развивается с течением времени.

В исследовании приняли участие 565 детей в Нидерландах, которым на момент начала исследования было от 7 до 11 лет, и их родители. Они проводили опросы четыре раза, каждые шесть месяцев.

Все опросы, использованные в исследовании, хорошо известны в психологических исследованиях.

Родительская переоценка детей измерялась с помощью шкалы, в соответствии с которой спрашивали мам и пап, насколько они согласны с такими утверждениями, как «Мой ребенок - отличный пример для подражания для других детей».

Как дети, так и родители сообщили, сколько эмоциональной теплоты проявляли родители, и участники указали, насколько они согласны с такими утверждениями, как «Я говорю своему ребенку, что люблю его / ее» (или «Мой отец / мать дает мне знать, что он / она любит меня»).

Детей измеряли по уровням как нарциссизма, так и самооценки. В то время как многие люди считают, что с помощью нарциссизма только подчеркивается самооценка, это не так, по мнению исследователей.

«Люди с высокой самооценкой думают, что они так же хороши, как и другие, тогда как нарциссисты думают, что они лучше других», - сказал Бушман.

Исследование показало, что самооценка и нарциссизм развиваются по-разному.

У родителей, которые проявили больше эмоционального тепла, были дети с более высокой самооценкой с течением времени. Родительское тепло не было связано с нарциссизмом.

Исследователи также отметили, что «переоценка» родителей не является единственной причиной нарциссизма у детей. Как и другие черты личности, это отчасти результат генетики и темпераментных черт самих детей.

Бушман, который является отцом троих детей, сказал, что его исследование нарциссизма изменило его «стиль воспитания».

«Когда я впервые начал проводить это исследование в 1990-х годах, я привык думать, что с моими детьми следует обращаться так, как будто они особенные. Я стараюсь не делать этого сейчас», - сказал он.

Важно выражать тепло по отношению к своим детям, потому что это может повысить самооценку. Родители могут, например, научиться выражать любовь и благодарность детям, не говоря им, что они превосходят других или имеют право на привилегии.

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Фото:madan.org.il



