Как родителям пережить время, когда дети «вылетели из гнезда»

Если последние 20 лет жизни родителей прошли в постоянных заботах о ребенке, то им бывает очень сложно пережить период, когда их выросшее чадо начинает самостоятельную жизнь вдали от родного дома. В этом нет ничего удивительного, ведь все это время родители и дети жили под одной крышей, вместе преодолевали заботы и болезни, учили уроки, проводили досуг, радовались и грустили. Поэтому после отъезда ребенка появляется пустота, которую кажется, невозможно ничем заполнить. Но это не так, жизнь продолжается и начать ее новый этап помогут советы психологов.

Переходный период для родителей

Когда взрослый ребенок далеко, заботы и опека родителей остаются никому ненужными. А люди за 20 лет родительства уже забыли о том, как это - жить для себя.

Квартира без ребенка вероятнее всего станет вызывать чувство тревоги и печали. Далеко не все родители в состоянии осознать, что ребенка нужно своевременно отпускать от себя и не мешать ему в выборе своего жизненного пути. Мамам и папам бывает тяжело смириться с тем, что в их жизни начался новый период.

Если в семье сложились гармоничные отношения, то отдаление ребенка происходит постепенно и незаметно. Если же это событие случилось внезапно, то в дальнейшем потребуется сформировать общение с учетом того, что сын или дочь - взрослая личность.

Не допускать манипуляций

Когда взрослые все время ведут себя тревожно и навязчиво, то естественной реакцией ребенка будет отстраненность. Не стоит манипулировать такими фразами, как «От тебя благодарности не дождешься», «Вот не станет меня, что тогда будешь делать?»

В разговоре с взрослым ребенком лучше не использовать вопросы: «Где?», «С кем?», «Почему так поздно?» Иначе он перестанет доверять родителям и не будет ничем делиться с ними.

Наблюдается и другой перегиб в тактике родителей, они стараются стать для детей лучшими друзьями. Им кажется, что никто, кроме них лучше не выслушает и не поймет ребенка, и только взрослое чадо, в свою очередь, сможет по-настоящему поддержать их. Однако в основу дружбы заложено равенство, а отношения родители-дети никогда не будут на равных.

Не давать непрошенные советы

Правильное поведение, когда родители делятся своим мнением в том случае, если дети спрашивают их об этом. Ведь они и так на протяжении многих лет все решали за ребенка и оказывали полное влияние на него, стараясь уберечь от опасностей и промахов. Когда ребенок стал взрослой личностью, не стоит настойчиво предлагать ему свою помощь, если не попросит, иначе вместо благодарности дело закончится упреками.

Соблюдать границы

Родителям нужно уважать границы, очерченные детьми. Не исключено, что у них нет потребности каждый день общаться с мамой или папой, отчитываться о том, что ели и где были.

Взрослый ребенок имеет право проводить свой досуг в компании друзей, а не с родственниками. Родителям остается только принять это. Вторжение на запретную территорию может закончиться испорченными отношениями с ребенком. Поэтому лучше переключить внимание на свою личную жизнь.

Заняться своей жизнью

Если взглянуть на ситуацию с другого ракурса, то мир наполнится палитрой ярких красок. Вкус свободы, новых увлечений выглядит очень привлекательно и дарит положительные эмоции. Поэтому родителям стоит прислушаться к своим желаниям и потребностям. Обычно дети «вылетают из гнезда», когда мамам и папам около 50-ти лет, это сравнительно молодой возраст.

Ситуация располагает к тому, чтобы вернуться к занятиям, на которые раньше не хватало времени, или супруги могут вместе освоить что-то новое. Отделение ребенка - прекрасный повод, чтобы сделать свою сексуальную жизнь более разнообразной. Появляется возможность устроить себе еще один медовый месяц. Не стоит откладывать полноту жизни на потом. ведь вскоре могут появиться внуки, а бабушкам и дедушкам захочется общаться с малышами и заботиться о них.

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