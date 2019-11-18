Дети делают счастливее. Как только покидают дом

Наличие детей может сделать вас счастливее, но только тогда, когда они переедут в свои или съемные квартиры из вашей. Об этом сообщают исследователи Национальной академии наук (США). Как связано совместное проживание и личное счастье, почему в мире все больше детей не хотят покидать родительский дом и при чем здесь самореализация - в специальном материале для наших читателей.

Как проводили исследование

Ученые опросили около 55 000 человек от 50 и старше в 16 странах Европы. Опросник позволял определить психическое здоровье, и оказалось, что благодаря формам социальной поддержке от детей те, у кого они были, чувствовали себя лучше. «По данным исследования, при старении положительные аспекты родительских обязанностей становятся более явными. Как минимум, пожилые люди с детьми менее одиноки, лучше защищены от стресса и демонстрируют более высокий уровень счастья», - отмечается в репортаже канала CNN.

Однако все эти факторы лучше всего работают у тех людей, дети которых живут отдельно. «Это происходит потому, что стресс, связанный с уходом за детьми и сопутствующие ему ограничения в работе и личной жизни «убывают» - дети примеряют на себя роль опекунов, что изменяет форму социальных контактов с родителями. В то время как дети, остающиеся жить с родителями после 30, часто становятся причиной психологических стрессов», - комментирует исследователь Кристоф Беккер из Гейдельбергского университета (Германия).

Тренды и ситуации: мировая карта

По данным исследований, с 2000 года количество детей, остающихся с родителями после 30 лет, выросло практически во всех странах. В среднем по ЕС рост составил 3%. При этом показатели роста значительные: в Греции рост составил 9%, в Ирландии - 11%. И конечно, впереди всех снова США - там за последние 70 лет наблюдений доля живущих с родителями детей достигла исторических максимумов: более 34%. А о проблеме выселения «деток» в Италии говорили даже в правительстве: оказалось, что чуть ли не половина молодых людей от 18 до 34 лет остаются жить с родителями. О схожей ситуации рапортуют из Японии, Южной Кореи, Канады и даже Австралии.

Россия также не отстает от общей «эпидемии»: по обновленным данным, около 16% совершеннолетних в нашей стране ни разу не пробовали жить отдельно. «Мы наблюдаем ценностный сдвиг, причем общемировой. Для молодежи сегодня главное - самореализация. И до тех пор, пока взгляды на нее и общие ценности остаются схожими с родительскими, они не покидают родные пенаты», - отмечается в издании «Коммерсант».

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Фото:northwooduk.com