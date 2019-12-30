Воспитание подростков - как говорить на серьезные темы

Рано или поздно каждый родитель сталкивается с «проблемами переходного возраста». Это тот период, когда ребенок становится уже не совсем ребенком, сам считает себя абсолютно взрослым и самодостаточным, а родители все еще переживают за свое маленькое чадо. Кроме того, каждая из сторон оказывается втянута в свой особый мирок, где чужое мнение практически не признается. Подростки в таких ситуациях испытывают напряжение, в них рождаются моральные противоречия, проявляется ложное чувство вседозволенности и «крутости». Однако родительский авторитет все еще слишком силен, как и страх наказания, поэтому, пойманные за банкой пива, или сигаретой, или чем похуже (может быть, получше), подростки начинают оправдываться, а родители... чаще всего им верят. И легко списывают со счетов такие «оправданные» проступки.

Причина в том, что не каждый взрослый готов конструктивно и взвешенно обсуждать со своим ребенком какие-либо щекотливые вопросы и брать на себя ответственность за это. Подобное поведение сохраняет видимость благополучия и даже гармонии, но усугубляет нежелательные ситуации. Что же делать?

Во-первых, довериться своему родительскому инстинкту и чисто человеческому чутью. Если кажется, что ребенок делает что-то неправильно, это повод углубиться в его жизнь и интересы, поделиться переживаниями с человеком, способным дать объективный и адекватный совет, и начать говорить. Просто говорить, преодолевая свои собственные страхи. Только так можно добиться положительного результата - действуя как бы заодно с ребенком, потому что ему тоже страшно.

Также важно помнить, что нужно быть «строгим, но справедливым». Малейшее давление сродни насилию над личностью, однако говорить нужно твердо и прямо, без обиняков, задавать вопросы, если потребуется. (Речь идет о вредных привычках, а не о попытках выяснить, к примеру, кто нравится дочке или сыночку).

Во-вторых, необходимо внушить себе, что молчание - самый худший враг. Как и отсутствие конструктивного логического подхода. Никто кроме родителя не расскажет подростку о том, что правильно и допустимо, а что нет, - сам он далеко не всегда способен однозначно определить это. К тому же временами ребенку трудно противостоять влиянию большинства и мейнстриму, а с помощью взрослого он научится находить границы, выставлять рамки и при необходимости говорить «нет».

Еще один нюанс заключается в подборе обстановки и правильного тона. Для серьезного разговора нужна спокойная, привычная обоим атмосфера, достаточное количество свободного времени и умение говорить, не скатываясь до криков или панибратства. Это сложно, но выполнимо. Лучше, если с ребенком побеседует один родитель - подросток не воспримет происходящее, как очередной выговор. Также важно учитывать общее эмоциональное и психическое состояние сторон и выбрать момент, когда все будут в хорошем расположении духа.

Помимо прочего - запреты не срабатывают. Практически никогда. Слово «нельзя» только разогревает интерес, а настойчивость или жестокость порождают упрямство, желание сделать назло и редкую изобретательность во лжи.

Эти советы универсальны, но каждый родитель сам должен подобрать ключик к своему «трудному ребенку», призвав на помощь весь свой опыт, всю изобретательность, мудрость и знание жизни и человека. И самое главное - свою любовь. Не чувствуя связи на душевном уровне, ребенок не пойдет на желаемый контакт. Родитель же, не чувствуя отдачи, не должен пытаться повлиять на него. В таком случае сначала решаются внутренние проблемы, а уже затем внешние.

Фото:wondermomwannabe.com