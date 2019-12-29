Как сказать ребенку «нет» - на страже общественного спокойствия

Бич нашего общества - капризные крики и истерики детей в общественных местах. А в корне этой проблемы - родители этих детей, по разным причинам не умеющие сказать чаду «нет» или делающие это неправильно. Какие же методы подразумевает в таком случае условно правильное воспитание?

Существует несколько точек зрения, от деспотичных до более чем лояльных. На одной чаше весов - «домостроевское» воспитание, где все нельзя, где на каждое действие ребенка приходится десяток родительских «нет». На другой - европейский стиль вседозволенности, где конфликты урегулируются исключительно словесными методами, и то не всегда эффективно. Где-то в состоянии баланса находится японская система воспитания - до пяти лет ребенку можно все, от пяти до пятнадцати устанавливаются строгие рамки, а потом это уже полноправный член общества. Если же говорить в целом, то важно только одно - умение правильно подать запрет.

Во-первых, ребенка с малых лет нужно приучить к тому, что есть слово «нельзя», которое иногда не соответствует слову «хочу». Любому взрослому очевидно, что нельзя совать пальцы в розетку, прыгать с высокой лестницы вниз, переворачивать на себя тарелку с горячим супом, но ребенок познает мир, учится делать все с нуля, ему нужно многое пояснять и аргументировать. Он не воспримет как аргумент фразу «потому что я так сказал(а)», но простого объяснения «потому что будет больно/горячо и т.д.» будет достаточно. По мере взросления ребенка усложняются и пояснения.

Во-вторых, в жизни маленького человека должны существовать правила. Но договориться о них будет гораздо легче, если из правил есть исключения. Например, можно лечь спать позже в новогоднюю ночь или во время семейного турпохода, когда разжигают костры и поют песни под гитару, или можно есть много сладкого и пригласить в гости толпу друзей в день рождения. Такие допущения качественно смягчают запрет.

В-третьих, нужна нерушимая договоренность с родственниками и ближайшим окружением о том, что они не станут разрешать то, что запретили родители, ни под каким предлогом. Правила должны быть для всех едины.

В-четвертых, запреты должны быть адекватными и соразмерными вызвавшим их причинам. Нельзя запрещать то, что является потребностью для ребенка - бегать, прыгать, играть и т.д. Глупо наказывать за нечаянно разбитую чашку или испачканную в пылу игры одежду, или другие мелкие неприятности.

Одним из эффективных методов пресечения нежелательного детского поведения является метод Марии Монтессори, разработавшей особую систему воспитания. Ведь секрет даже не в запретах и умении их преподносить, а в том, чтобы направить любую деятельность ребенка в полезное русло. Если он кидается камнями, песком или книжками в сверстников - предложить мяч, если рисует на обоях - показать, как использовать для этого ватманы, если копается в земле или песке - показать, как строить замки. Учить положительным примером, терпеливо и спокойно, и тогда не нужны будут жесткие рамки.

В любом случае родители должны спускаться до уровня понимания ребенка, вспоминать себя и свои эмоции в таком же возрасте, быть мягкими, но настойчивыми и четко и понятно формулировать свои требования, тогда слово «нет» или «нельзя» не принесет ребенку травму и не вызовет конфликтов и негативных ситуаций.

Фото:bestmichiganlawyer.com



